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четверг, 14 мая 2020 11:02

Как получить максимум витаминов от свежей зелени

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Как получить максимум витаминов от свежей зелени
Светлана Фус посоветовала, как получить больше витаминов из зелени. Фото: segodnya.ua

Весенняя зелень будет полезнее, если правильно ее приготовить. Только тогда обогатит организм ценными витаминами и минералами.

Об этом пишет диетолог Светлана Фус в Фейсбук.

В зелени много витамина В9, витамина К, бета-каротина и лютеина, хлорофилла и клетчатки.

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Зелень желательно добавлять во время каждого приема пищи. Например, листовой салат. Он может служить основой любого овощного салата или зеленого коктейля. Большие листья можно использовать в приготовлении роллов с различными начинками или в бутербродах из цельнозернового хлеба.

В суп или второе блюдо во время приготовления добавлять по 5-10 минут до готовности. Витамин С и фолиевая кислота разрушаются при термической обработке, поэтому большую часть зелени следует употреблять именно в свежем виде.

Ранняя зелень скорее всего содержит нитраты и пестициды, чтобы уменьшить их количество следует употреблять только листовые пластинки зеленые. Основная масса нитратов сосредоточена в стеблях.

Еще можно избавиться от нитратов, если вымачивать зелень в холодной воде полчаса. Чтобы снизить количество пестицидов, обязательно мойте зелень под проточной водой. Это также убережет вас от риска заражения различными гельминтами и токсоплазмами.

Светлана Фус посоветовала не увлекаться диетами. Это временные явления, а правильное питание - на всю жизнь.

Она составила список ненужных и недейственных диет.

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