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Как похудеть, не соблюдая режим и диеты

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Оказывается терять лишние килограммы, не соблюдая никакой диеты, возможно. Главное суметь договориться со своим организмом и вам больше не придется сидеть на изнуряющих диетах или отказываться от любимых блюд. Европейские диетологи предлагают научиться слушать свое тело, именно это и станет началом вашей новой жизни, потому что, кто из нас не мечтал есть от души, ни в чем себе не отказывая и при этом худеть.

Почему мне подходит именно этот метод

 

Давно доказано, что голодание не доводит до добра. Безусловно, в первое время потеря лишних кило обеспечена, но, как правило, такой способ работает недолго, если конечно, не отказаться от пищи насовсем. Впрочем, такой способ большинству из нас не подходит, тем более что рано или поздно есть риск сорваться и вернуть с излишком потерянные во время голодания килограммы. Поэтому новый способ похудения, как нельзя лучше подходит женщинам, которые не готовы отказаться от еды окончательно, и уж тем более не готовы забыть о любимых блюдах. Помимо прочего, такая диета поможет наладить работу кишечника и восстановить все функции организма.

Что я ем

Прежде чем приступать к плавному и безболезненному похудению, разберитесь со своим питанием, попробуйте сторонним взглядом оценить свой рацион. Диетологи советуют: научитесь записывать то, что вы едите, так будет проще объективно оценить масштаб предстоящей работы. Более того, одного описания съеденных продуктов недостаточно – придется зафиксировать, как вы едите, с какой скоростью, где и даже с кем. На первый взгляд такое задание может показаться абсурдным, но подробное описание потребляемой пищи научит вас концентрироваться на том, сколько же вы едите на самом деле.

Я концентрируюсь

 

Многие любят перекусить во время работы или за просмотром интересного фильма, тут же забывая о съеденном. Но если вы уже не помните о конфетах, шоколаде и лакомствах, то ваш организм усваивает все и потом отплатит вам сполна. Так что, на втором этапе вам предстоит научиться есть только тогда, когда вы действительно голодны. В таком случае, вы даже сможете позволить себе любимое пирожное. Но только завтра. Кстати, таким способом вам удастся избавиться не только от лишнего веса, но и от ненужной тяжести в желудке, изжоги и прочих последствий дневного переедания.

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Я не тороплюсь

Еще один совет для худеющих без диет: чем сильнее голод, тем медленнее вам стоит потреблять пищу. На первый взгляд задача кажется невыполнимой, но это дело привычки. Научитесь тщательно пережевывать то, что вы едите. Во-первых, таким образом, существенно облегчается нагрузка на ваш желудок, а во-вторых, тщательное пережевывание провоцирует быстрое насыщение. То есть вы съедаете в разы меньше, чем съели бы, заглатывая практически не жуя.

Это все мне?

 

Последний этап антидиетического похудения – психология. Первое и самое важное правило на этом этапе – забыть о запретах. В прошлое уходят жесткие рамки, которые не позволяли вам есть пирожки, любимые десерты и салат, заправленный майонезом. Отныне вы можете есть все, что вы так долго отказывали себе. Диетологи утверждают, что калорийные продукты можно есть в течение четырех дней, затем следует сделать перерыв на три дня, а потом снова вернуться к любимым блюдам. Правда, при этом нельзя забывать о предыдущих правилах: вам придется есть медленно, а главное – в разумных количествах. Таким образом, нежелательной полноты можно легко избежать, если научиться контролировать свой аппетит.

Я слушаю свое тело

Наше тело подает нам сигналы, правда в ритме рабочего дня, мы совсем нечасто прислушиваемся к этим внутренним импульсам. Хотя посыл прост: следуйте своим естественным потребностям в питании, не переедайте. Ведь от излишнего количества потребляемой пище страдает не только ваша фигура, но и ваше здоровье. Так что подобные "разговоры" со своим телом пойдут вам на пользу, разумные ограничения в еде только помогут вам очистить организм от ненужных и опасных токсинов. Помимо отражения в зеркале, которое будет радовать вас с каждым днем все сильнее, вы почувствуете себя гораздо лучше, вернется долгожданная энергия, бодрость и хорошее настроение.

Идея сжигания жира во время сна может показаться невероятно привлекательной – вы спите и худеете – но нереалистичной. Но исследования тем не менее, показывают, что спящие при температуре 19°C во время сна сжигали на 7% больше калорий (а это не так уж и мало, когда ничего не делаешь), чем те, кто отдыхали при 24°C.

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