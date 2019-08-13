Как определить, на что у человека есть аллергия

Наличие и тип аллергии определяет анализ на иммуноглобулин Е и алергоскрининг. Также нужно сдать маркер перекрестной реакции. Потому у человека может быть аллергия не только на пыльцу определенного растения, но и на хлебобулочные изделия. По результатам, аллерголог или пульмонолог назначит противоаллергические препараты.

Об этом рассказывает Евгений Симонец, столичный пульмонолог.

Аллергия - это реакция организма на чужеродный белок. Может передаваться по наследству или возникать самостоятельно. Проявляется она высыпанием на коже или заложенным носом. Часто на аллерген реагирует только слизистая дыхательных путей. Возникает одышка и кашель. Глаза краснеют и слезятся.

Такая реакция возникает на пыльцу ржи и пшеницы. Врач назначил ребенку делать две недели ингаляции и ректальные свечи. Затем шесть месяцев принимать жевательные таблетки против аллергии.

"Количество больных такой вид аллергии ежегодно растет. Увеличивается количество аллергенов, и люди имеют все ниже иммунитет. Это коварные растения, так как их пыльца рассеивается на десятки километров. Он легкий. Пыльца с поля вблизи Вышгорода может вызвать аллергию у людей, гуляющих по Крещатику", - говорит врач.

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Вместе со злаковыми растениями цветут колосковые травы. Реакция на них такая же. В конце лета возникает аллергия на полынь и амброзию.

Школьнику не так важен перекус, как завтрак. Его нельзя пропускать. Завтрак стоит обогатить углеводами, которые способствуют активной работе мозга. На столе должны быть мучные изделия, каши и фрукты. Лучше давать яблоки. Они богаты пектином, способствуют образованию новых клеток мозга.