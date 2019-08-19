Как не купить фейковые лекарства: советы от Минздрава

Мошенники продают незарегистрированные препараты под видом "чудодейственных" лекарств, ссылаясь при этом на Минздрав. ФОТО: life.ru

Мошенники все чаще пытаются выдать фейковый препарат за эффективное лекарственное средство. Чтобы сбыть товар, рекламируют его со ссылкой на Минздрав либо и.о. министра здравоохранения Украины.

Как не попасть в мошенническую ловушку, рассказал Минздрав Украины на своем официальном сайте.

1. Проверить наличие у препарата государственной регистрации. Для этого есть Государственный реестр лекарственных средств Украины. Он постоянно обновляется, позволяет найти препарат по названию, номеру регистрационного удостоверения или активному веществу. Если лекарства в реестре не оказалось, нужно сообщить об этом в Гослекслужбу.

Проверить препараты можно также в приложении "Лекарства Контроль". В нем есть база зарегистрированных в Украине лекарственных средств, инструкции к каждому из них, перечень запрещенных серий препаратов, документы Гослекслужбы, регламентирующие запрет.

2. Проверить источник, на который ссылается новость с лекарствами. Вся информация Минздрава Украины публикуется на официальном сайте. Получить достоверную информацию можно на страницах министерства и и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун в Фейсбуке.

"Как правило, мошенники создают сайты-подделки — обращайте внимание на адрес сайта. Часто сайты-подделки имеют только одну страницу — попробуйте зайти на другие страницы сайта", — советуют в Минздраве.

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3. Не покупать препараты дистанционно.

"Торговля лекарственными средствами осуществляется через аптечные учреждения и не может осуществляться дистанционно и путем электронной торговли, а также по почте и через любые заведения, кроме аптечных, и вне их, кроме случаев, предусмотренных этими Лицензионными условиями", — говорится в п. 27 Лицензионных условий, утвержденных постановлением КМУ 30.11.2016 № 929.

4. Игнорировать предложения с формулировкой типа "Специальная цена от Министерства здравоохранения". Минздрав Украины не рекламирует никакие лекарственные средства. Стоимость лекарств регулирует свободный рынок. Министерство на формирование цен влияет только в рамках программы "Доступные лекарства". Участие в ней могут принимать производители, цены которых на отдельные лекарства не выше установленного предела. База данных по стоимости лекарственных средств, подлежащих возмещению по программе "Доступные лекарства", есть в свободном доступе на сайте Минздрава Украины.

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой или диабетом II типа могут получить препараты по этой программе бесплатно или с небольшой доплатой. Для этого им необходимо обратиться за рецептом к семейному врачу.

С сентября 2019 пациенты смогут проверить лекарства, просканировав код через мобильное приложение. Его разработало Министерство экономического развития и торговли Украины. После сканирования на экране смартфона появится информация о конкретном лекарственное средстве. В частности, о том, не является ли препарат фальсифицированным, просроченным или ввезенным в страну с нарушением норм.