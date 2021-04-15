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пятница, 16 апреля 2021 10:00

Как избавиться от перхоти - советы трихолога

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Как избавиться от перхоти - советы трихолога
"Перхоть - это клетки рогового слоя кожи, которые отшелушиваются быстрее, чем нужно", - рассказал врач. Фото: pexels-element-digital-973401Фото: pexels-element-digital-973401

Причиной возникновения перхоти может стать грибковое поражение кожи, или неправильный уход. Чтобы избавиться от проблемы следует выбрать правильный шампунь и не увлекаться пенками, лаками для укладки волос. Во время сушки феном важно не забывать о термозащите.

Об этом Gazeta.ua рассказала Лариса Пономаренко, столичный трихолог.

"Перхоть - это клетки рогового слоя кожи, которые отшелушиваются быстрее, чем нужно. Возникает из-за грибкового поражения кожи головы - микоза, или неправильного ухода: неверно подобранный шампунь, избыточное использование средств ухода за волосами", - говорит Пономаренко.

Перед применением фена советует использовать термозащиту и не направлять струю воздуха на кожу головы, чтобы ее не пересушить.

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"Шампунь должен быть подобран правильно. Если кожа головы с перхотью и жирная в ее состав не должно входить много масел, зато должен быть лаурилсульфат, потому как безсульфатные шампуни не вымывают жирную кожу. Рекомендуемые людям с чувствительной кожей. Владельцами сухой кожи следует выбирать шампунь, которых имеет максимум увлажняющих компонентов: алоэ, ромашку и тому подобное. Плюс есть гиалуроновая кислота", - добавляет врач.

Ускорить решение проблемы поможет пилинг. Он очищает и увлажняет кожу головы. К его подбору следует подойти индивидуально и проводить исключительно по показаниям медика. Как правило, делается раз в несколько недель. Экспериментировать в домашних условиях и втирать соду, соль или кофе в голову не советует. Эти средства только обезводят и повредят кожу.

"Прежде всего, когда увидели перхоть, нужно обратиться к трихологу и убедиться, что это не проявление серьезного заболевания: себорейного дерматита и др. Бывали случаи, что после самолечения человек приходил и мы по полгода не могли избавиться от проблемы", - сказал трихолог.

Около полутора миллиона украинцев болеют псориазом. Чаще всего проявляется до 30 лет. Болезнь опасна осложнениями, которые могут привести к инвалидности. У 10-20% больных поражает суставы.

Автор: Влада Москвитис
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Дата
16
апреля

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