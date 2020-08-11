Как гроза влияет на самочувствие человека

Гроза может ухудшать проблемы со здоровьем людей, у которых есть астма, различные виды аллергии, а также хронические болезни легких. Фото: Pixabay

Гроза может быть опасной для дыхательной системы человека.

Ученые из США говорят, что особенно это касается людей зрелого возраста, пациентов с астмой и хроническими болезнями легких, пишет НВ.

С начала 1980-х многие ученые предполагали, что гроза может усугублять проблемы со здоровьем у людей, у которых есть астма, различные виды аллергии, а также хронические болезни легких. Связывали это с зернами пыльцы, якобы вследствие разрушения которых во время грозы аллергическое вещество попадает в атмосферу. В качестве доказательства ученые предоставляли данные о вспышках заболеваний легких, в частности астмы, во время сезона сильных гроз.

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Недавно пульмонологи из Гарвардского университета опубликовали результаты исследования, длившегося около 14 лет. Ученые подтвердили, что во время гроз в отделениях неотложной помощи США действительно увеличивалось количество пациентов, поступавших с респираторными заболеваниями. В первую очередь это касалось пожилых американцев и людей с хроническими заболеваниями легких.

Исследователи связывают это не с влиянием пыльцы во время грозы, а с повышением температуры воздуха и увеличением уровня загрязнения атмосферы, которое, как правило, происходит непосредственно перед грозой. Поскольку метеорологи прогнозируют усиление и учащение гроз в США с ростом температуры в стране, медики заявляют о еще одном негативном эффекте климатических изменений для здоровья человека.

"Мы определили скромное, но реальное увеличение обращений в отделения неотложной помощи при проблемах с легкими во время гроз, особенно среди пациентов с астмой ... Среди взрослых старше 65 лет в США, по нашим оценкам, около 52 тыс. дополнительных обращений к неотложной помощи по поводу дыхательных путей за 14 лет, которые мы изучали, были связаны с грозами", - заявили авторы работы.

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