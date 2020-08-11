Погода в Україні: з північного заходу Європи йде похолодання

В Украину идет похолодание Фото https://unsplash.com

12 августа на территорию Украины начнет перемещаться прохладный воздух с северо-запада Европы. В большинстве областей, кроме Закарпатья и крайнего юга, температура снизится, особенно в северных областях.

Кратковременные дожди ожидаются только днем ​​в юго-восточной половине страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр. В среду в большинстве областей Украины - без осадков, лишь днем ​​в восточных, Днепропетровской и большинства южных областей пройдет небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 22-27°, на Закарпатье и крайнем юге страны до 30°, в северных областях 19-24.

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В Киеве - без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем ​​21-23°. 13 августа в Украине преимущественно без осадков, лишь на Закарпатье, на востоке и северо-востоке страны днем ​​местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на юге до 18°; днем 18-23 °, в западной и южной части 22-27°, в Закарпатской и на юге Одесской области до 30. В Киеве - без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем ​​19-21°.

Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погодных условий в Киевской области. Днем 11 августа в столице и области передают грозы (И уровень опасности, желтый).