Как диабет влияет на занятия сексом

Нужно измерять уровень сахара до и после полового акта Фото: med2c.ru

Сахарный диабет ухудшает сексуальное влечение. Все из-за нарушения кровотока в мелких кровеносных сосудах. Хотя диабетикам не стоит отказываться от занятия сексом. Оно улучшает сон, кровообращение и работу сердца.

Стоит нормализовать уровень сахара и у людей не будет проблем в постели. Нужно измерять уровень сахара до и после полового акта. Тогда диабетик тратит много энергии.

Об этом рассказывает Антон Качунь, столичный эндокринолог.

При повышении уровня сахара начинают хуже вырабатываться половые гормоны. Для женщин основной проблемой является сухость во влагалище, что вызывает боль и натертостях. У мужчин исчезает эрекция.

"Нарушение обменных процессов приводит к отравлению всего организма. Снижается чувствительность нервных окончаний. От этого эрекция не наступает или семяизвержение происходит неправильно. Жидкость не получается наружу, а попадает в мочевой пузырь. Приходится ее вынимать хирургическим путем.

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1. Людям с проблемами потенции надо провериться у эндокринолога и уролога.

2. Сдать анализ на тестостерон. Его низкий показатель является сигналом возможного диабета.

3. Для лечения мужчинам назначают сосудорасширяющие препараты.

Молодые люди чаще болеют сахарным диабетом из-за ожирения. В молодых диабетиков отмечаются повышенные показатели артериального давления и "плохого" холестерина, что также увеличивает риск инфарктов и инсультов.