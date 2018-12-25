Как быстро восстановиться после корпоратива - 5 эффективных методов

Существует множество препаратов от похмелья, но есть вполне безопасные и даже приятные методы восстановления после вечеринки.

Праздники – это не только приятные хлопоты, вечеринки, корпоративы, но и головная боль на следующее утро, чувство усталости, опустошенности и прочие неприятные симптомы слишком бурного вчерашнего веселья.

Существует множество препаратов от похмелья, но далеко не все полностью одобрены медиками – тот же аспирин имеет ряд противопоказаний и нежелательных побочных эффектов. Но есть вполне безопасные и даже приятные методы восстановления после ядерной вечеринки. Пять простых и одновременно действенных способов, советует marieclaire.ru.

Крепкий продолжительный сон

Самый лучший, простой и приятный способ восстановления. Именно во время сна клетки получают максимальные возможности для регенерации. В частности, если во время праздничного пира ваша печень очень активно работает над переработкой алкоголя, то во время сна запускается процесс ее естественного восстановления.

Есть продукты с фруктозой

Фруктоза помогает ускорить метаболизм алкоголя. Если на вечеринке вы немного увлеклись спиртным, то на следующий день лучше обратить особое внимание на фрукты с высоким содержанием фруктозы и других сахаров – например, на плоды личи, виноград или инжир. Имейте в виду, в сушеном инжире содержание сахара выше, чем в свежем (то же самое касается изюма). Курага и чернослив богаты не только сахаром, но и калием, стимулирующем восполнение жидкости в организме.

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Надо попотеть

Если на следующее утро после вечеринки вы не слишком страдаете от головной боли, но чувствуете себя явно не в своей тарелке, то не стоит отказываться от тренировки. Более того, можно даже немного увеличить нагрузку, чтобы основательно пропотеть и помочь лимфатической системе вывести токсины. Также эффективна будет горячая ванна, а вот в сауну идти не стоит – чрезмерное потоотделение может привести к еще большему обезвоживанию и снижению уровня сахара в крови.

Имбирь

Имбирное печенье давно считаются неплохим средством для беременных, страдающих от утренней тошноты. Чай с имбирем или кусочек имбиря, перетертый с коричневым сахаром, также поможет избавиться от тошноты, расстройства желудка и кишечника после веселого корпоратива. Имбирные пряники тоже подойдут.

Калорийная еда для профилактики

Тем, кто придерживался диеты до праздников, стоит помнить, что канун праздник – то время, когда смело можно (и даже нужно) позволить себе что-то весьма калорийное, вроде пиццы или картофеля фри. И не забывайте основное правило удачного застолья – не употреблять алкоголь на голодный желудок.

В целом стратегия борьбы с похмельем очень проста: обильное питье воды (питьевой или минеральной, предпочтительно без газа) для профилактики обезвоживания, достаточное количество сна, плотный завтрак и прием биологически активных добавок (имбирь, женьшень, элеутерококк).

Имбирный чай с кайенским перцем

Ингредиенты:

Имбирь – 1 корень длиной около 2 см.

Кайенский перец на кончике ножа.

Приготовление:

Имбирь очистить и нарезать, заварить кипятком на 3-5 минут. Когда немного остынет, добавить перец.

За несколько часов до застолья можно выпить 50-100 грамм крепкого напитка и хорошо поесть. Это сделает вас более устойчивым к употреблению алкоголя. Можно принять активированный уголь. Он впитает часть сивушных масел и спирта. Во время застолий можно смешивать разные напитки и снижать градус. Если не хотите быстро опьянеть - больше двигайтесь. Вы наверняка заметили и удивлялись некоторым танцорам на вечеринках, откуда у людей столько энергии - пить и танцевать всю ночь. Хорошо выходить на свежий воздух.