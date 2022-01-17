Как быстро сделать ПЦР-тест, чтобы отправиться на зимний отдых

Планируете провести зимний отпуск за границей или на украинском курорте? Не забудьте, что в условиях пандемии разрешение пересекать государственные границы и посещать общественные места имеют только лица, которые прошли вакцинацию от COVID-19.

Если вы не успели привиться, перед выездом придется пройти ПЦР-тестирование. Без очередей сдать тест на коронавирус в Киеве вы можете в диагностической лаборатории "Медилабс".

Сделать это нужно не раньше, чем за 72 часа до начала поездки. Отправиться в путешествие сможет каждый, чей результат окажется отрицательным.

Какая справка необходима для заграничного путешествия?

Заключение диагностического учреждения должно быть напечатано на бланке, утвержденном на международном уровне. Справка обязательно сопровождается переводом на английский язык.

Кстати, в "Медилабс" перевод выполняется бесплатно. Поэтому будьте уверены — вас не подстерегают незапланированные расходы. Заплатить за исследование нужно будет ровно столько, сколько указано в прайсе лаборатории.

Также обязательно наличие QR-кода на справке, подтверждающей пройденный вами тест на ковид в Киеве. Во время таможенного контроля пограничники смогут отсканировать код и проверить, какое именно диагностическое учреждение выдало результат.

Отдых в Украине

С осени 2021 года, чтобы замедлить распространение SARS-CoV-2, правительство ввело дополнительные ограничения на перемещение украинцев по территории страны. Ездить в общественном транспорте межобластного сообщения, а также посещать общественные места разрешается только вакцинированным лицам и тем, кто получил негативный результат ПЦР-теста на коронавирус в Киеве. Министерство здравоохранения Украины ограничило срок действия справки 72 часами с даты диагностики.

В Украине работают горнолыжные курорты: Буковель, Яремче, Славское и другие. В правилах пребывания в пределах курортной зоны указано, что отдыхать и кататься на лыжах смогут только туристы, которые придерживаются всех карантинных требований.

Как сдать тест?

Для прохождения диагностики необходимо предварительно записаться в лабораторию "Медилабс". К тестированию следует подготовиться:

● в течение суток не употреблять алкоголь;

● 12 часов не принимать лекарства для горла/носа;

● 4 часа не курить;

● 2 часа не есть и не пить;

● не чистить зубы, не пользоваться освежителями полости рта с утра и до процедуры.

Для анализа лаборант возьмет у вас мазок из ротоглотки/носоглотки. Ответ будет готов уже через 6 часов после забора биологического материала.

ООО "Медилабс". Лицензия на медицинскую практику, выданная Министерством здравоохранения Украины 7 мая 2013 года, серия АЕ №197826.