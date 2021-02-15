Изобрели метод ранней диагностики рака у курильщиков

Сейчас на КТ-сканирование пациентов с подозрением на рак легких направляют только после рентгеновского сканирования. Фото: pixabay.com

Сканирование курильщиков методом компьютерной томографии способно в 70% случаев выявить у них начальные стадии рака легких.

Результаты масштабного исследования британских врачей в рамках Национальной службы здравоохранения позволят раньше начать лечение болезни, которая обычно развивается незаметно, пишет The Guardian.

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"Это значительный прорыв в лечении рака легких. Мы до сих пор не имели способа его ранней диагностики и определения лечения для такого количества людей, которые им болеют", — заявил руководитель исследования доктор Сэм Джейнс.

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В клинике Университетского колледжа Лондона ученые провели КТ 12,1 тыс. людям, которые курят или бросили курить. У 180 из них обнаружили рак легких, при этом 70% случаев зафиксированы на первых двух стадиях заболевания.

На КТ-сканирования пациентов с подозрением на рак легких направляют только после рентгеновского сканирования, где не всегда можно отличить раковую опухоль от других патологий.

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Ежегодно почти у 300 тыс. детей до 19 лет диагностируют рак. В Украине такой диагноз получают около тысячи детей до 17 лет. Самым распространенным недугом является лейкемия и рак головного мозга.