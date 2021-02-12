Запустили сервис по поиску бесплатных лекарств для онкобольных

Сервис поможет сделать лечение более доступным. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения запускает новый электронный сервис для онкобольных.

Он поможет сделать лечение доступным и снизить количество украинцев, которые отказываются от лечения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Работа электронного сервиса Лекарства для онкобольных - Подпишись на жизнь стартует с 15 февраля.

На сайте сервиса можно найти препараты, которые закупаются за госсчет и лекарства из Национального перечня основных лекарственных средств.

Также на сайте можно настроить получение уведомлений о поступлении назначенных препаратов в выбранный регион. Пациенту будут приходить уведомления о поступлении бесплатных лекарств в онкоцентр, где их можно будет получить.

В Украине на онкологию болеют 6,5 тыс. детей. В мире ежегодно эту болезнь обнаруживают почти в 300 тыс. детей.