Назвали самую распространенную онкологию среди украинских детей

Раннее выявление рака - залог успешного лечения.Фото: Andy Kuzma from Pexels

15 февраля во всем мире отмечают международный день онкобольного ребенка. Основная цель - улучшить информирование общества, в частности родителей о способах профилактики и выявления ранних признаков рака у детей.

По данным ВОЗ, ежегодно почти в 300 тыс. детей до 19 лет диагностируют рак. В Украине такой диагноз получает около тысячи детей до 17 лет. Самым распространенным недугом является лейкемия и рак головного мозга.

Откуда берется рак?

Недуг возникает в результате преобразования нормальных клеток в опухолевые - злокачественные. Это может произойти из-за взаимодействия между генетическими факторами человека и тремя категориями внешних факторов, включающих: физические канцерогены, такие как ультрафиолетовое, ионизирующее излучение; химические канцерогены - асбест, компоненты табачного дыма, афлатоксины - загрязнители пищевых продуктов и мышьяк - загрязнитель питьевой воды; биологические канцерогены, такие как инфекции, вызванные некоторыми вирусами, бактериями или паразитами.

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Онкологические заболевания у детей, в отличие от взрослых, как правило, не имеют достоверной причины возникновения. Симптомы рака часто напоминают распространенные детские заболевания.

Родителям следует забить тревогу, если у ребенка обнаружили один из нижеперечисленных симптомов:

- симптом "глаза кошки" - появление белого пятна в глазу, косоглазия, слепоты, вырячености глаз.

- отек в животе, тазу, в голове или шее, в конечностях, яичках или железах.

- Постоянная высокая температура больше, чем две недели, без видимой причины.

- Потеря веса, бледность, слабость, быстрая утомляемость, легко появляются синяки или кровотечение.

- Боль в костях, суставах, спине, переломы.

- Часто повторяющиеся инфекционные заболевания.

- неврологические признаки: изменения и ухудшения хода, равновесия или речи, задержка психофизического развития.

- Головная боль более двух недель со рвотой или без нее, увеличение размеров головы.

Один или несколько таких симптомов у ребенка является поводом немедленно обратиться к врачу. Так, как предупредить возникновение онконедуга у детей почти невозможно, действенным методом снижения уровня заболеваемости есть ранняя и достоверная диагностика. В 70% случаев она дает шанс вылечиться и жить полноценной жизнью.

Министерство здравоохранения запускает новый электронный сервис для онкобольных. Он поможет сделать лечение доступным и снизить количество украинцев, которые отказываются от лечения.