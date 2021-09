Изобрели Covid-вакцину в виде пластыря

С помощью пластыря можно безболезненно вакцинироваться. Фото: UNC Chapel Hill

В Стэнфордском университете и Университете Северной Каролины изобрели вакцину против коронавируса в виде пластыря.

Он позволяет вакцинироваться без боли, сообщает The University of North Carolina at Chapel Hill.

Ученые говорят, что, что напечатанный на 3D-принтере пластырь с вакциной способен обеспечить лучшую защиту, чем укол.

Исследования проводились на животных. Они показали, что полученный иммунный ответ был в 10 раз сильнее, чем при введении в мышцу руки с помощью иглы.

На полимерной основе пластыря является иглы, длины которых хватает только для того, чтобы ввести вакцину в кожу.

