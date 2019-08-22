Из живота женщины извлекли почти 2 тысячи камней

Автор: dailymail.co.uk Изъятые из организма женщины камни.

У 60-летней жительницы Таиланда врачи извлекли из желчного пузыря 1898 камней различной формы и размеров.

О наличии у себя желчнокаменной болезни женщина не знала. Прибыла в больницу с жалобами на запор, тяжесть и боль в желудке. Пишет известное британское издание Dailymail.

"Обследование показало, что в ее желчном пузыре имеются конкременты. Но сколько именно их было, до операции мы не имели представления", — говорит Ваттана Пареесри, главный врач госпиталя.

Операцию женщине провели с помощью лапараскопа — тонкой трубки, которую вводят в тело через миниатюрные надрезы. Длилась процедура 40 минут.

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Камни в желчном пузыре — последствия малоподвижного образа жизни и неправильного питания. Эти образования необходимо обязательно удалять, ведь они создают излишнюю нагрузку на желудок, 12-перстную кишку, поджелудочную железу и печень. Основными симптомами камней в желчном являются боль в правом подреберье, горечь во рту и тошнота после еды.