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Исследователи сделали открытие насчет детей, рожденных женщинами с Covid-19

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Исследователи сделали открытие насчет детей, рожденных женщинами с Covid-19
Дети, рожденные от женщин с Covid-19 имели антитела. Фото: pixabay.com

Младенцы, рожденные от женщин с Covid-19 имели антитела против коронавируса.

Это обнаружили во время исследований с 5 новорожденными в Сингапуре, пишет Hindustan Times.

Количество антител у детей отличалась и была выше у тех, чьи матери были заражены ближе к моменту родов, отмечают исследователи.

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Теперь необходимо дальнейший мониторинг младенцев, чтобы увидеть, будут ли снижаться антитела по мере взросления детей.

Уже 4 страны начали вакцинацию против коронавируса в мире. Более 1 млн человек получили первые прививки. Среди них есть жители Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Китая и России. Больше прививок сделали в КНР - 650 тыс.

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