Covid-19: людей будут наказывать за отказ от прививки

В стране будут наказывать за отказ от прививки против Covid-19. Фото: Reuters

В Бразилии власти разрешили применять специальные ограничительные меры для людей, которые отказываются делать прививки против коронавируса.

Противникам вакцинации могут запретить посещать различные заведения и даже занятия спортом. Соответствующее разрешение выдал Верховный федеральный суд страны.

В отдельных регионах чиновники могут законодательно запретить таким гражданам свободно ходить в определенные общественные места. В то же время, могут запретить занимать некоторые должности.

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Отмечается, что на такие ограничения пошли из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Сейчас Бразилия находится в тройке стран-лидеров в мире по общему количеству заражений и по темпам распространения вируса.

Уже 4 страны начали вакцинацию против коронавируса в мире. Более 1 млн человек получили первые прививки.