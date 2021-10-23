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суббота, 23 октября 2021 14:38

Исследовали влияние Covid-вакцины Pfizer на детей

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Исследовали влияние Covid-вакцины Pfizer на детей
Препарат демонстрирует 90,7% эффективности против коронавируса. Фото: pixabay.com

Преимущества прививки Covid-вакциной компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет превышает риски редких случаев воспаление сердца.

К такому выводу пришли ученые Управления по контролю за продуктами и лекарственными средствами США, сообщает Reuters.

"Вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna связаны с редкими случаями воспаление сердца, что называется миокардитом, особенно среди молодых мужчин. Производители вакцины заявили, что их препарат демонстрирует 90,7% эффективности против коронавирус в клиническом исследовании среди детей от пяти до 11 лет", - говорится в сообщении.

Представители FDA заявили, что количество случаев миокардита, которое фиксируют в младшей возрастной группе примерно такое же, как у детей от 12 до 15 лет. Число Covid-госпитализаций, которым предотвратили с помощью прививки, превышает число госпитализаций, связанных с миокардитом, в большинстве проанализированных сценариев.

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Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech направили в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запрос на применение своей Covid-вакцины для детей от 5 лет. Людям с ослабленным иммунитетом рекомендуют бустерные дозы Covid-вакцинами Pfizer и Moderna. Третью дозу препаратов следует вводить через 28 дней после второй. В то же время нет прямых доказательств, что способность вырабатывать антитела у этих пациентов защищает от Covid-19. Ожидается, что бустерная доза повысит защиту по крайней мере у некоторых пациентов.

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