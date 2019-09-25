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среда, 25 сентября 2019 16:38

Ирригатор — необходимый прибор для гигиены полости рта

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Визиты к стоматологу не проходят без использования ирригатора. Это специальное устройство, обеспечивающее очистку струей воды. Специальные насадки позволяют регулировать напор. Сейчас каждый может ирригатор купить в Киеве, чтобы лично использовать его.

К сожалению, обычная и даже электрическая щетка не очищает на 100%. Но туда, куда не достала щетина, доберется вода под давлением. Устройство не только чистит, но и массирует десны, что рекомендуется при некоторых заболеваниях.

Кому нужен ирригатор?

  Ирригатор - устройство, которое обеспечивает очистку струей воды
Ирригатор - устройство, которое обеспечивает очистку струей воды

Стоматологи рекомендуют использовать его всем, у кого есть проблемы с деснами. Некоторым категориям людей без прибора не обойтись:

• при наличии брекетов — обеспечивается качественная очистка;
• при наличии имплантов или коронок — для искусственных материалов лучше всего подходит струя воды;
• при воспалении мягких тканей — не вызывает раздражений так, как щетка.

Разновидности оборудования

Существует несколько типов устройств. Самые популярные из них — стационарные и портативные модели. Первые работают от обычной электросети, а вторые — от собственной батареи. Стационарные модели лучше подходят для дома, а портативные — для поездок.

Существуют также проточные модели, не нуждающиеся в электричестве, но струя воды в них подается без пульсации. Механические ирригаторы не дают необходимого для качественной очистки давления.

Советы специалистов

При наличии воспалений стоит выбрать ирригатор с возможностью использования лечебных растворов. Участки с воспалением обрабатываются таким раствором, а не водой. При наличии брекетов понадобится и специальная насадка. С ее помощью вычищается налет из-под металлических скобок.

Для искусственных зубов также используется специальная насадка (для коронок и имплантов). Она позволяет лучше очистить вставные зубы. При чувствительности десен лучше использовать мягкую насадку, которая не дает ощущения боли.

Технические характеристики ирригаторов

Сначала нужно определить технологию подачи воды. Лучше если совет даст стоматолог. Кроме того, струя может подаваться в форме спрея. Такой способ подачи выбирают для нанесения лечебных растворов.

Вспомогательные насадки позволяют превратить ирригатор в щетку для зубов, для языка. Для промывки носа есть назальные насадки. Давление струи воды может находиться в диапазоне 200-900 кПа. Сначала рекомендуется использовать небольшой напор. Использовать прибор рекомендуется 3 раза в неделю (не чаще одного раза в день). Конечно о зубной щетке и зубной нити забывать не стоит.

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