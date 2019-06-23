Интервальная диета: назвали основные секреты

Похудеть за неделю: назвали питания при интервальной диете Фото: obozrevatel.com

Интервальная диета стала фаворитом этого года. Она показывает впечатляющие результаты на организм. При ней надо тренировать мозг, а не желудок. Многим трудно перестроиться. Потому что можно есть все, но по часам.

Об этом рассказывает Александра Мостипан, диетолог из Одессы.

"Интервальная голодание уменьшает воспалительные процессы, нормализует давление и регулирует уровень инсулина. Но все это должно проходить только под контролем и по рекомендации врача. Интервальная питания нужно превращать в образ жизни. И следовать ему не неделю, не два, а годами. Ведь как только вы прекратите голодовку, организм начнет запасать жиры", - советует специалист.

Интервальные голодание - это особая схема питания. Время делится на две части: 16 и 8:00. Из них 16 часов нельзя есть, а в течение 8:00 есть все, что хочешь. Разрешается только вода, чай и кофе без сахара. Стоит отказаться от позднего ужина и раннего завтрака. Например, поужинать в 19 часов, а с утра поесть не ранее 11-й.

Диета проходит в три этапа:

1. Начинать нужно с рисовых дней - очищающих. Далее организм надо насытить калориями, не позволив перевести их в жир. Подойдет животный белок, который прогоняет голод, формирует мышцы и поддерживает водный баланс в тканях. В мясные дни налегайте на рыбу или птицу. Их можно варить или запекать.

2. Чтобы не нарушить пищеварение, в мясные дни обязательно нужно есть отруби, мягкий сыр и четыре яичные белки.

3. На заключительном этапе принимают овощи. Их можно отваривать, запекать. Свеклу и морковь нужно употреблять только сырыми, так как в приготовленном виде они резко повышают уровень сахара в крови.

В блюда обязательно следует добавлять масло, без которой не усвоятся витамины A, D, E и K. Можно есть огурцы, помидоры, кабачки, морковь, шпинат, свекла, стебли и корни сельдерея, зеленый стручковую фасоль и болгарский перец.

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Этот стиль питания строго противопоказан при диабете, нарушении обмена веществ, желчнокаменной болезни, проблемах с почками.

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