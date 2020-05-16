Инфекция добралась и до журналистов: умер работник известного телеканала, еще пятеро инфицированные

Умер инженер "Суспильного". Фото: varta1.com.ua

В Ровно зафиксировали первую смерть от коронавируса среди работников СМИ - скончался инженер телеканала "Суспильне" Николай Теремок.

Еще пять сотрудников канала инфицированы, сообщили на сайте телевидения.

Мужчина лечился в городской больнице, и его состояние не ухудшалось. Только вчера резко стало тяжелым.

"На UA:РОВНО Николай Теремок работал 25 лет. Всегда был ответственным специалистом, приветливым коллегой, хорошим доброжелательным человеком и прекрасным семьянином", – написали о погибшем на сайте телеканала.

12 мая все работники ровенского филиала "Суспильного" перешли на дистанционный режим работы, так как у шести сотрудников обнаружили COVID-19.

"Сразу после подтверждения первых случаев инфицирования была немедленно проведена полная дезинфекция помещений, все сотрудники переведены на дистанционную работу. Инфицированные коллеги и люди, с которыми контактировали – на самоизоляции. К тому же, мы инициировали проведение коллективного тестирования всех работников филиала", – сообщила менеджер филиала Людмила Хома.

На утро 16 мая в Украине 17858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. В общем заболели 1269 детей и 3512 медиков. За сутки зафиксировали 528 новых случаев. В общем 4906 пациентов уже выздоровели, в частности 1262 медработника.