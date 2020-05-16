Болезнь набирает обороты: обновленные данные о коронавирус в Украине

На утро 16 мая в Украине 17858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели.
В общем заболели 1269 детей и 3512 медиков. За сутки зафиксировали 528 новых случаев. В общем 4906 пациентов уже выздоровели, в частности 1262 медработники.
Такие данные дает МЗ
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 700 случаев;
Волынская область - 599 случаев;
Днепропетровская область - 806 случаев;
Донецкая область - 121 случай;
Житомирская область - 540 случаев;
Закарпатская область - 858 случаев;
Запорожская область - 365 случаев;
Ивано-Франковская область - 1200 случаев;
Кировоградская область - 441 случай;
м. Киев - 2221 случай;
Киевская область - 1143 случая;
Львовская область - 969 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 236 случаев;
Одесская область - 734 случая;
Полтавская область - 263 случая;
Ровенская область - 1104 случая;
Сумская область - 161 случай;
Тернопольская область - 1065 случаев;
Харьковская область - 773 случая;
Херсонская область - 167 случаев;
Хмельницкая область - 235 случаев;
Черновицкая область - 2647 случаев;
Черкасская область - 363 случая;
Черниговская область - 105 случаев.
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На амбулаторном лечении перебувае12 189 пациентов, из них 1043 ребенка и 2869 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5669 человек, из них 226 детей и 643 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 231 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 мая 2020 в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 45038 сообщений о подозрении на COVID-19.
Министерство здравоохранения готовится утвердить алгоритм массового тестирования для выявления антител к коронавируса.
По словам главы Минздрава, если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела начать на следующей неделе.
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