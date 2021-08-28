Инфаркт миокарда кардиолог: назвал нетипичные симптомы

Инфаркт миокарда - это опасное заболевание, обусловленное омертвением участка сердечной мышцы из-за ее недостаточного кровоснабжения. Это состояние может проявляться по-разному. Типичные и нетипичные симптомы болезни перечислил кардиолог Владимир Хорошев.
В беседе с Nation News специалист пояснил, что инфаркта всегда предшествует предынфарктное состояние. Во время этой стадии человек может чувствовать невыраженную боль, в том числе в спине. Он также рассказал, что классический инфаркт миокарда более чем в 70% случаев проявляется сильно выраженным загрудинной болью сжимает и давит характера. Реже бывает жгучая боль.
Кроме того, Хорошев перечислил неболевые симптомы проявления инфаркта миокарда
- психоневрологические симптомы: беспокойство, возбуждение, чувство страха смерти,
- головокружение и слабость;
- одышка
- холодный липкий пот;
- нестабильное артериальное давление и пульс.
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В некоторых случаях боль может проявляться нетипично и отдаваться в неочевидные области организма:
- в руку (плечо, предплечье или лопатку, обычно с левой стороны)
- в шею;
- в позвоночник;
- в левое надплечье или надлопаточную область;
- в левую сторону челюсти;
- в подбородок и зубы.
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