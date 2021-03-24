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среда, 24 марта 2021 16:31

Индия может прекратить поставку вакцины в Украине - СМИ

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Индия может прекратить поставку вакцины в Украине - СМИ
Индия негативно отреагировала на дескредитацию Украины. Фото: www.ukrinform.ua

Дискредитационная кампания в Украине против индийской вакцины от Covid-19 негативное влияние на индийского производителя вакцины. Он решил замедлить и может вообще отложить поставки CoviShield в Украине, пишет РБК-Украина.

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Министерство иностранных дел Украины получило письмо от посольства Индии о недопустимости дискредитационных заявлений в Украине по поводу индийской вакцины. Ответственность за такие заявления несут в том числе действующие народные депутаты.

Прививка от коронавирусной инфекции безболезненная. Проводит медработник с мобильной бригады. То, что после введения препарата на следующий день может подняться температура, свидетельствует, что организм отреагировал на вакцину.

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