Индия может прекратить поставку вакцины в Украине - СМИ

Индия негативно отреагировала на дескредитацию Украины. Фото: www.ukrinform.ua

Дискредитационная кампания в Украине против индийской вакцины от Covid-19 негативное влияние на индийского производителя вакцины. Он решил замедлить и может вообще отложить поставки CoviShield в Украине, пишет РБК-Украина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины

Министерство иностранных дел Украины получило письмо от посольства Индии о недопустимости дискредитационных заявлений в Украине по поводу индийской вакцины. Ответственность за такие заявления несут в том числе действующие народные депутаты.

Прививка от коронавирусной инфекции безболезненная. Проводит медработник с мобильной бригады. То, что после введения препарата на следующий день может подняться температура, свидетельствует, что организм отреагировал на вакцину.