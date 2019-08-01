Худей быстро: секреты правильного питания

Нутрициолог рассказала о правилах здорового питания. Фото: pexels.com

Нутрициолог София Рожко поделилась простыми секретами правильного питания.

Женщина рассказала 3 важных фактора, которые влияют на потерю веса.

По словам Рожко, распространенной тенденцией в нездоровом питании украинцев является алкоголь. Нутрициолог рекомендует исключить употребление алкогольных напитков из рациона.

"Люди пьют понемногу, но каждый день. Чаще всего это бокал вина за ужином. Если не убрать алкоголь из рациона, то результатов достичь очень сложно", - прокомментировала София.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Диетолог раскрыла ТОП-5 секретов легкого похудения

Следующий шаг к здоровому питанию - количество съеденной пищи во время ужина.

"Второе важное правило - это вечерняя еда. Важно не время, когда вы едите, а размер порции. Чаще всего, за ужином мы пытаемся затушить весь эмоциональный шум, который собрали за день, - усталость, стресс или обида. Так люди расслабляются", - поделилась нутрициолог.

Третье правило заключается в том, чтобы находиться в контакте с пищей.

"Люди перестали находиться в контакте с пищей. Чаще всего мы едим и смотрим на картинки в Instagram: одна знакомая поехала на Мальдивы, другая нашла парня. Мозг может воспринимать только одно - то, что ярче и больше цепляет. Мы не успеваем определиться, сколько нам нужно съесть. Если бы люди были в контакте с пищей, мы бы съедали в трое меньше - просто погрызли овощи, сфокусировались на этом и, соответственно, наелись быстрее", - рассказала София.

Сколько понадобится времени, чтобы избавиться от лишнего жира в организме? Именно жира, так как терять воду или мышцы - не лучший вариант.