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пятница, 12 ноября 2021 14:37

Грозит каждому: как распознать инсульт и побороть его последствия

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  Реабилитация после инсульта в Меднеане предполагает использование широкого спектра физиотерапевтических процедур
Реабилитация после инсульта в Меднеане предполагает использование широкого спектра физиотерапевтических процедур

Инсульт – одна из самых опасных и распространенных болезней в Украине. Он возникает внезапно у людей всех возрастов. Только в прошлом году было зарегистрировано около 97 тыс. случаев инсульта.

Предлагаем подробнее узнать эту болезнь, ее последствия и реабилитацию после них.

Что такое инсульт?

Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, из-за чего повреждается часть головного мозга. Чаще всего является осложнением гипертонической болезни и развивается на фоне резкого повышения артериальное давление.

Как понять, что случился инсульт?

Обычно при инсульте человек не может улыбнуться, нормально говорить, произношение становится неразборчивым, опускается угол губ. Больной не может поднять руки вверх или же одна рука становится слишком слабой, не шевелится, возникает слабость, онемение в правой или левой части туловища, конечностях, возможна сильная головная боль.

Если есть хоть один из перечисленных симптомов, особенно после повышенного давления, обязательно следует вызвать скорую. Чем быстрее пациент получит помощь, тем больше шансов избежать тяжелых осложнений. А последствия после инсульта действительно страшны. Человек может стать инвалидом, полностью утратив связь с социумом, способность полноценно мыслить, разговаривать, двигаться.

Восстановление после инсульта

Человек, перенесший инсульт, нуждается в полноценной реабилитации. Иначе вернуться к нормальной жизни практически невозможно. Действенные программы реабилитации предлагают в медицинском центре Меднеан. Он лидер среди частных клиник Украины. За 13 лет работы профессиональные медики центра помогли более 40 тыс человек, поэтому могут гарантировать положительный результат после процедур.

Важным методом реабилитации после инсульта является кинезотерапия, которая проводится сначала в пассивном режиме с помощью механотерапии, а затем, по мере увеличения возможностей пациента, приобретает более активный и интенсивный характер. Пациент выполняет упражнения самостоятельно с помощью профессионалов.

  Реабилитация после инсульта в Меднеане предполагает использование широкого спектра физиотерапевтических процедур
Реабилитация после инсульта в Меднеане предполагает использование широкого спектра физиотерапевтических процедур

Дополнительно реабилитация после инсульта в Меднеане предусматривает использование широкого спектра физиотерапевтических процедур. Физиотерапия обеспечивает отличные показатели эффективности и не имеет побочных воздействий.

"У нас есть пациенты со всей Украины, более 10% приезжают из других стран. Для оказания качественной медицинской помощи заведение приобрело новейшее оборудование более чем на 840 тыс. евро. А специалисты центра постоянно улучшают свои умения. Проходят курсы повышения квалификации в Европе, обмениваются опытом с врачами других клиник", – рассказал Андрей Нечай, главный врач медцентра "Меднеан".

Бесплатную консультацию специалистов "Меднеана" можно получить на сайте https://www.mednean.com.ua/ или по телефону: (096) 923-25-33. Также можно лично пообщаться с медиками центра по адресу: Черновцы, Проспект Независимости 125 А

Каждый пациент "Меднеана" может воспользоваться мобильным приложением центра. Оно позволяет снизить плату за любое обследование и лечение, ведь предоставляет постоянную скидку на медицинские услуги – 20%. Вы также можете получить дополнительные бонусы. Для этого достаточно пригласить в приложение знакомых и родственников, используя реферальную ссылку.

Приложение "Меднеана" очень простое в использовании. Чтобы присоединиться, достаточно загрузить на смартфон и авторизироваться.

ЧП Медицинский центр "Меднеан". Лицензия выдана МЗ Украины на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике. Номер и серия лицензии АГ №603581 от 20 января 2012 года.

 
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12
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