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четверг, 20 мая 2021 21:25

GPS убивает нашу память: что говорят ученые

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Автор: 24tv.ua
  Раньше, чтобы сориентироваться на местности, мы привлекали мозги в большей степени, чем сейчас
Раньше, чтобы сориентироваться на местности, мы привлекали мозги в большей степени, чем сейчас

Мы так привыкли к повседневным гаджетам, что не представляем без них жизнь. GPS-навигация - как раз один из таких гаджетов. Он помогает найти нужный дом, не заблудиться в лесу и выбрать оптимальный маршрут в городе.

Но никто не задумывается, что такое частое использование спутниковой навигации может быть вредным для человека. Теперь не нужно думать и переживать, что уедешь куда-то не туда. Достаточно ввести пункт назначения и GPS выдаст вам маршрут. Оказывается, что это вредно.

Что мы теряем, используя GPS

Мы теряем память. К такому выводу пришли доктор философии и нейробиологии Мар Гонзалес-Франко, доктор философии и нейробиологии Грегори Дейн Клеменсон и руководитель Microsoft Soundscape Амос Миллер.

Специалисты говорят, что раньше, чтобы сориентироваться на местности, мы привлекали мозги в большей степени, чем сейчас. Нужно было подготовиться к путешествию, уметь ориентироваться на местности, запоминать детали и ориентиры, уметь пользоваться картами. Теперь этого всего в большинстве случаев не требуется - достаточно внести нужное место в поиск.

Пространственную навигацию теперь выполняет машина, а не человеческий мозг. А это ухудшает память.

Почему именно наша память ухудшается

Без спутниковой навигации человечество жило довольно долго. Чтобы дойти до определенного места, нужно было всегда использовать мозги.

Человек постоянно думал и запоминал. Необходимо было помнить большое количество разнообразной информации, больших чисел, ориентиров.

Поскольку теперь это не нужно, то и наша память "угасает" быстрее.

Как это работает

За пространственную ориентацию в нашем мозгу отвечает гиппокамп. Когда мы исследуем новую среду, то мозг составляет пространственную карту "в голове человека". В карту мозг подвязывает запахи, образы, звуки. Таким образом в голове возникают определенные триггеры, чтобы мы быстрее могли вспомнить определенное место.

Доказано, что у лондонских таксистов увеличен гиппокамп по сравнению с обычными людьми. Это вызвано с тем, что они должны помнить большое количество информации, чтобы быстро ориентироваться на местности. Уменьшенный гиппокамп - один из признаков болезни Альцгеймера.

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Нейробиологи утверждают, что умственная активность и тренировки памяти - это ингредиент "успешного старения".

Новое исследование показало, что люди, живущие в более бедных районах, могут подвергаться риску быстрого старения мозга, передает FaceNews.ua. Эксперты определили факторы, которые могут вызвать слабоумие.

Ученые из Школы медицины и общественного здравоохранения Университета Висконсина проанализировали данные о здоровье 601 человека со средним возрастом 59 лет. 69% из них имели в семейном анамнезе деменцию. Участникам делали МРТ головного мозга в начале исследования, а затем снова каждые три-пять лет в течение десяти лет. Каждые два года им также приходилось сдавать тесты на память и когнитивные способности.

В начале исследования не было связи между объемом мозга участников и районами, где они жили. Однако к концу эксперимента у людей, которые жили в бедных районах, было замечено более быстрое старение мозга и снижение показателей при выполнении когнитивных тестов, используемых для измерения риска болезни Альцгеймера.

24tv.ua
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