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среда, 02 декабря 2020 06:30

Год назад обнаружили первый случай неизвестной пневмонии в Китае

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Год назад обнаружили первый случай неизвестной пневмонии в Китае
Причиной воспаления легких в случае с COVID-19 является коронавирус SARS-CoV-2. Фото: Engin Akyurt: Pexels

2 декабря 2019 года в городе Ухань, который находится в центральном Китае, зафиксировали первый случай пневмонии неизвестного происхождения. Впоследствии было установлено, она вызвана бетакоронавирусом 2019-nCoV.

Коронавирусная инфекция дает осложнения на легкие, среди которых самое тяжелое - пневмония. Еще в Китае выяснилось, что из числа тех, кто получил положительный результат тестирования и обратился за медицинской помощью, примерно 6% имели тяжелую форму заболевания. По данным ВОЗ, старики и те, кто имеют сопутствующие заболевания, такие как высокое артериальное давление, проблемы с сердцем и легкими, диабет, имеют больше шансов переболеть тяжелую форму.

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Первые два летальных исхода в китайском Ухане произошли не с молодыми людьми. Пациенты были в целом здоровыми, но злоупотребляли курением, из-за которого легкие были ослабленными. 61-летний мужчина, уже имел тяжелую пневмонию, когда его привезли в больницу. Медики пытались спасти его жизнь всеми возможными способами, подключили к аппарату искусственной вентиляции, но и это не помогло, легкие и сердце не выдержали. Следующей жертвой вируса стал человек, который был на восемь лет старше предыдущего. Имел острый респираторный дистресс-синдром. Скончался от тяжелой пневмонии и септического шока.

Пневмония - это острое инфекционное воспаление легких, которое локализируется прежде всего в воздушных пузырьках, которые называются альвеолы. В здорового человека альвеолы ​​наполнены воздухом и нормально функционируют при дыхании. А у больного пневмонией в них накапливаются слизь и жидкость, которые вызывают боль при дыхании и ограничивают поступление кислорода. Возбудителями пневмонии чаще всего бывают бактерии или вирусы, которые, как правило, передаются при непосредственном контакте с инфицированными людьми.

Симптомы:

- кашель;

- затрудненное дыхание;

- высокая температура тела;

- учащенное дыхание;

- втягивание грудной клетки, когда при вдыхании воздуха западает нижняя часть грудной клетки, у здорового человека она расширяется при вдыхании.

Причиной воспаления легких в случае с COVID-19 является коронавирус SARS-CoV-2. Коронавирусная пневмония, по данным ВОЗ, обычно поражает легкие в трех фазах: репликация, или размножение вируса, иммунная гиперреактивность, разрушение легких.

В первые дни инфекции коронавирус быстро проникает в клетки легких человека. Больные с нетяжелой формой заболевания обычно не имеют признаков дыхательной недостаточности. Зато с тяжелой имеется лихорадка, частота дыхания около 30 вдохов / мин., выраженная дыхательная недостаточность. Тяжелых пациентов - подключают к аппарату искусственного дыхания.

За прошедшую неделю, 23-29 ноября, Украина вышла на 5-е место среди стран Европы по приросту количества больных коронавирусом.

moz.gov.ua
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Дата
02
декабря

Год назад обнаружили первый случай неизвестной пневмонии в Китае

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