Украина поднялась в рейтинге распространения коронавируса в Европе

Всего за время пандемии в Европе наибольшее количество больных во Франции - 2179481 случай заражения. Фото: pixabay

За прошедшую неделю, 23-29 ноября, Украина вышла на пятое место среди стран Европы по приросту количества больных коронавирусом.

В Европе за этот период наибольший показатель был в Италии - 184 001 новый больной, умерли 5102 человека, свидетельствуют данные дашборда Всемирной организации здравоохранения.

За прошедшую неделю в Польше заболели 130 118 человек, умерли 3 458. В Германии - 124 431, умерли 2101, в Великобритании - 111 789, умерли 3404, а в Украине - 97 935, умерли 2162 украинцы.

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Всего за время пандемии в Европе наибольшее количество больных во Франции - 2179481 случай заражения (умерли 51 965 человек). Далее следует Испания - 1628208 (44668 смертей). Третье место в Соединенного Королевства - 1617331 случай заболевания (58245 смертей). Четвертое и пятое место в Италии (1585 178/54 904 смерти) и Германии (1053 869/16 248 смертей).

За последние сутки в Украине обнаружили 12 498 новых больных коронавирусом. Из них детей - 586, медработников - 646. Всего, по состоянию на утро 1 декабря, имеем 745 123 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 12 548 - летальные. 221 пациент умер за последние сутки.Преодолели болезнь 355 172 пациента, из них за последние сутки - 10 023, сообщает Минздрав.