Коронавирус в сутки убил 221 украинца: какова ситуация в регионах

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 745 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 12 498 новых больных коронавирусом. Из них детей - 586, медработников - 646.

Всего, по состоянию на утро 1 декабря, имеем 745 123 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 12 548 - летальные. 221 пациент умер за последние сутки.

Преодолели болезнь 355 172 пациента, из них за последние сутки - 10 023, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1799, Одесской - 889, Днепропетровской - 870, Киевской - 841, Львовской - 813 областях.

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Ситуация в областях:

г. Киев - 72 277 случаев;

Винницкая область - 17 569 случаев;

Волынская область - 24 483 случая;

Днепропетровская область - 39 659 случаев;

Донецкая область - 23 157 случаев;

Житомирская область - 30 100 случаев;

Закарпатская область - 23 438 случаев;

Запорожская область - 31 608 случаев;

Ивано-Франковская область - 37 017 случаев;

Киевская область - 38 528 случаев;

Кировоградская область - 5382 случая;

Луганская область - 6350 случаев;

Львовская область - 46 891 случай;

Николаевская область - 18 985 случаев;

Одесская область - 45 838 случаев;

Полтавская область - 22 763 случая;

Ровенская область - 31 283 случая;

Сумская область - 29 627 случаев;

Тернопольская область - 28 095 случаев;

Харьковская область - 55 702 случая;

Херсонская область - 10 371 случай;

Хмельницкая область - 29 751 случай;

Черкасская область - 23 590 случаев;

Черновицкая область - 33 942 случаи;

Черниговская область - 18 717 случаев.

Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на 3 недели с 24 декабря по 15 января. На текущем этапе правительство ограничилось карантином выходного дня до конца ноября - не должно работать ничего, кроме общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.