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пятница, 14 августа 2020 12:10

Глаза заливает кровью и желтеет кожа: впечатляющие последствия купания

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Глаза заливает кровью и желтеет кожа: впечатляющие последствия купания
Фото: aif.by

Признаки лептоспироза легко спутать с острой респираторной инфекцией. Возникают слабость, лихорадка. Потом - боль в икроножных мышцах. Попадая в организм, бактерии заносятся с током крови в печень, от чего человек желтеет. Далее инфекция переходит на почки.

Пик заболеваемости приходится на вторую половину лета.

Об этом говорит столичный инфекционист Евгений Дубровский.

"Лептоспироз - смертельно опасная инфекция, которой заражаются через открытые раны при контакте с загрязненной водой. Важно не упустить время. Лечение нужно начать в первые двое-трое суток. Когда у человека залитые кровью глаза, нет мочи и оранжево-желтая кожа - спасать уже поздно", - добавляет Дубровский.

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Для диагностики сопоставляют клинические проявления. Берут общий анализ крови, пробы почечных и печеночных ферментов. Также - анализ на антитела к лептоспироза.

За период госпитализации этот анализ делают несколько раз, потому что антитела появляются не сразу.

Возрастного разделения по сложности течения заболевания нет. Важный состояние иммунитета и какая именно лептоспира заразила.

На Закарпатье семье медицинской сестры, которая погибла от коронавирусной инфекции, предоставили страховую выплату в более 1500000 грн.

Средства поступят на счет семьи на протяжении нескольких банковских дней.

Автор: Екатерина Романчук
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Дата
14
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