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Фитнес-браслет определил сколько на самом деле нужно делать шагов за день

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Фитнес-браслет определил сколько на самом деле нужно делать шагов за день
Фитнес-браслет считает нужное количество шагов за день Фото: top-device.com.ua

Фитнес-браслет стал модным устройством, которое есть чуть ли не у каждого украинца на руке. Многие его носят, чтоб контролировать количество сделанных шагов, сожженные калории, пульс, сон

Существует утверждение, что за сутки нужно сделать 10000 шагов. Так ли это взялся разобраться Илья Мазуник, столичный фитнес-тренер.

"Фитнес-трекер - это мотиватор, что способствует увеличению активности. Это не волшебная палочка, которая сразу помогает похудеть. Идея о 10000 шагов появилась в Японии в начале 1960-х, когда страна готовилась к Олимпиаде в Токио. После этого шагомеры стали модными, и выпустили измеритель на 10000 шагов. С тех пор всем миром распространилась идея о именно такое количество.

Устройство со встроенными датчиками считает количество шагов надо измерять не за день, а за неделю.

Золотым стандартом является 150 минут активности в неделю. Его определил американский центр по контролю и профилактике болезней. То есть по 8000 шагов в день. Еще 2000 докинули для закругления числа. Поэтому такое количество шагов не стоит воспринимать буквально, ведь не все шаги одинаковы. У кого короткие, а у кого длинные ноги. Например, трекер считает шаги, даже когда человек завязывает шнурки. Лучше отслеживает, когда прибор прикреплен к лодыжки", - говрит фитнес-тренер.

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Нужно периодически протирать ремешок браслета от грязи.

Ежедневное употребление льна на завтрак облегчит проявления аллергий, усилит иммунитет и защитит клетки от рака и старения.

Семена очень полезно для печени - защищает ее старения, ожирения и вирусов.

Автор: Екатерина Романчук
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