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вторник, 20 августа 2019 17:03

Есть и не переедать: как определить размер порции

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Есть и не переедать: как определить размер порции
Не много ли вы едите. Фото: @alina_akilova

Украинский диетолог Светлана Фус учила подписчиков правильно определять размер порции.

Простыми советами женщина поделилась в Instagram.

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По словам диетолога, чтобы научиться определять объем порции в кафе или ресторане, сначала нужно потренироваться дома.

Чтобы понимать, как на тарелке выглядит количество пищи, которую вы взвесили, поделите тарелку условно на 2 половины. На одной разместите овощи, а вторую поделите еще раз пополам. Одна часть для углеводов, другая - для белка.

Визуально вы научитесь определять размер порции и поймете, какие продукты смогут дать ощущение сытости на 3-4 ч.

Выбрать, что съесть после тренировок, не так легко, как кажется на первый взгляд. Есть прямая связь между вашими физическими целями и тем, что вы положите в рот.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
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