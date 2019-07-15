Ешьте масло: почему не стоит бояться животных жиров

Жиры любого рода в определенном количестве необходимы организму для слаженной работы органов.

Животный жир принято винить во многом, будь то лишний вес или проблемы со здоровьем. Последние 50 лет считалось, что такие жиры вредят сердцу и сосудам. Как оказалось, все это большое заблуждение.

История вопроса

В 1961 году доктор Энсел Кис опубликовал свое исследование, согласно которому в странах, где высок уровень потребления животных жиров, люди чаще стакиваются с проблемой инфарктов и инсультов. На этом основании выросла целая индустрия продуктов fat free или "не содержит холестерина". На десятилетия "жирное" поощрялось только в виде растительных масел. Люди отказывались от сливочного масла в пользу "полезного", по их мнению, маргарина. На смену омлетам на завтрак, пришли сладкие хлопья с соком. Но как оказалось позже, это было не только бесполезно, но даже вредно. Если состав масла всегда понятен – коровьи сливки, то в маргарине их заменяют вредные для здоровья компоненты. Готовые хлопья тоже не прошли проверку на пользу, так как содержат простые углеводы, которые быстро повышают уровень сахара в крови.

Первым теорию Киса о "вредных жирах" оспорил доктор Аткинс. В 1972 году вышла его книга "Революции в диете", в которой говорится, что решающую роль в контроле над весом играет ограничение углеводов, а жиры можно не ограничивать. Но тогда к нему никто не прислушался.

И только в 2000-х стали проводиться клинические исследования, которые подтвердили, что теория об "опасном жире" – не верна. Ученые и медики пришли к выводу, что Кис просто подтасовал факты. Потому что есть множество стран – Голландия, Швеция, Норвегия – где высокое потребление животного жира никак не соотносится с лишним весом и сердечными заболеваниями граждан.

В 2014 году в журнале Time была напечатана разгромная статья о том, что настоящие враги нашего здоровья – простые углеводы (в том числе сахар). Они вызывают скачки сахара в крови, из-за которого минутное чувство насыщения сменяется резким чувством голода, и мы начинаем переедать, в результате накапливая лишний вес.

Польза жиров

Жиры бывают растительного и животного происхождения. Последние можно встретить в сливочном масле и различных молочных продуктах, мясе и сале животных. Несмотря на большую пищевую и энергетическую ценность жиров, они должны поступать в наш организм в довольно большом количестве, составляя до 30% от общего объема потребляемых калорий.

Если говорить о молочном жире, который по статистике чаще всего предпочитают исключать из рациона, выбирая молочные продукты с низкой долей жирности или вовсе fat free, то его и вовсе не стоит бояться. Он легко и практически полностью усваивается организмом. Это происходит, во-первых, благодаря тому, что он плавится при температуре 25-30 градусов Цельсия (ниже температуры тела человека), так что в кишечник попадает в жидком состоянии.

Во-вторых, этот жир находится в молоке в виде мельчайших частиц размером в несколько микронов, каждая частица полностью обволакивается пищевыми соками в желудке, и это тоже облегчает усвоение. В молочном жире содержится больше 140 видов известных кислот, кроме того он богат фосфатидом - лецитином, который препятствует склерозу сосудов, способствует правильному обмену жиров и не дает им откладываться в печени.

Также жиры любого рода в определенном количестве необходимы организму для слаженной работы органов. Например, желчный пузырь вырабатывает желчь специально для того, чтобы переваривать жир. Если же ему нечего перерабатывать, желчь застаивается, появляются камни.

Животный жир дает чувство насыщения на долгие часы, он делает вкус продуктов полным, посылая положительное подкрепление в мозг "питательная пища получена, можно больше не есть". Он оказывает позитивное влияние на серое вещество мозга, и содержит в себе необходимые для нормальной жизнедеятельности организма каротин и лецитин, витамины А, Е, D.

Диетологам известны множество случаев, когда употребление продуктов с низким содержанием жира сыграло с их клиентами коварную шутку. Дело в том, что нередко сторонники данной диеты фактически употребляли больше калорий, ошибочно полагая, что продукты без жира совершенно безопасны. В реальности же обезжиренные продукты нередко содержат довольно много сахара. Например, у пациента, который заменил салями индейкой, уровень сахара стабильно рос, пока не выяснилось, что салями, хотя жирнее и калорийнее, содержит меньше сахара, чем индейка. Следует также учесть, что в обезжиренных продуктах может оказаться не только больше сахара, но и различных консервантов и добавок.