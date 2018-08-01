Домашние животные улучшают работу сердца - Супрун

 
Ексклюзивы
1/5
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
Просмотров: 873
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 5454
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 2052
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 342
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5310
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 6111
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
4 Просмотров: 1557
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6426
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10584
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4968
Фото
Все фото
11
5
11
10
3
Мужчина с ампутированными руками и ногами: &quot;Теперь я делаю все, что не делал раньше&quot;
Мужчина с ампутированными руками и ногами: "Теперь я делаю все, что не делал раньше"
&quot;Потратили на одного бойца $ 10 тыс&quot; - как работает стоматологический кабинет в зоне ООС
"Потратили на одного бойца $ 10 тыс" - как работает стоматологический кабинет в зоне ООС
Сезонные закупки: эксперты показали, как правильно выбирать овощи и фрукты
Сезонные закупки: эксперты показали, как правильно выбирать овощи и фрукты
&quot;Я почуваюся трагічною лялькою&quot; - жінка із &quot;порцеляновою&quot; шкірою розповіла свою історію
"Я почуваюся трагічною лялькою" - жінка із "порцеляновою" шкірою розповіла свою історію
Киевские шеф-повара покажут, как готовить веганский деликатесы
Киевские шеф-повара покажут, как готовить веганский деликатесы
Видео
Все видео
Супрун рассказала, как избежать запаха изо рта
Супрун рассказала, как избежать запаха изо рта
Самые эффективные упражнения для ягодиц в домашних условиях
Самые эффективные упражнения для ягодиц в домашних условиях
Как спасти утопающего: советы медиков
Как спасти утопающего: советы медиков
Известный нейрохирург спасает жизнь украинским детям
Известный нейрохирург спасает жизнь украинским детям
Искалеченный Герой Украины показал невероятный прорыв
Искалеченный Герой Украины показал невероятный прорыв
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1566
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3312
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 675
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4968
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1116
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 999
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
среда, 01 августа 2018 14:39

Домашние животные улучшают работу сердца - Супрун

  Комментировать
Домашние животные улучшают работу сердца - Супрун
Супрун заявила о пользе домашних животных сердце человека Фото: korabelov.info

Коты и собаки улучшают самочувствие, успокаивают и меняют стиль жизни. Общение с ними улучшает настроение их хозяевам.

Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Исследователи предполагают, что такие позитивные изменения происходит из-за роста уровня гормонов окситоцина и нейромедиатора серотонина. Это обеспечивает появление ощущения счастья", - отметила Супрун.

Животные помогают выходить из депрессии, избавиться тревожности и одиночества. Поэтому общение с ними приветствуется в больницах и домах престарелых. Такая реабилитация не только помогает справиться с сильным стрессом, но и улучшает психическое и физическое здоровье.

Взаимодействие с животными применяют даже для военных, страдающих посттравматическое стрессовое расстройство.

"Для детей с аутизмом терапия с животными работает как своеобразный социальный катализатор. Например, собаки помогают справляться с нехваткой сенсорной и эмоциональной осведомленности и вызвать реакцию у детей с низким сенсорным и эмоциональным уровнем возбуждения. Если у вас собака - то с ним придется ходить на прогулки и играть - а движение благотворно влияет и на ваше тело", - говорит Ульяна Супрун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супрун запускает рассылку о здоровом образе жизни

Животные положительно влияют на работу сердца. Исследования подтвердили, что владельцы собак и кошек имеют меньший риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Домашние животные улучшают работу сердца - Супрун». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Обнаружили первое упоминание о запорожских казаках

Первооткрывателя нового континента заковали в кандалы

Сектантов вывели из города голыми

Языковой закон освободил от украинизации чиновников из России

Поражение партизан подняло боевой дух Красной армии

Самое читаемое
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
9
 Просмотров: 143858
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
11
 Просмотров: 81595
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
31
 Просмотров: 51414
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
9
 Просмотров: 24995
Полиция задержала убийц АТОвцa &quot;Сармата&quot;
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата" 6 Просмотров: 19566
Здоровье
Мужчина потерял обе ноги из-за того, что его лизнул собака
Мужчина потерял обе ноги из-за того, что его лизнул собака Просмотров: 36
Супрун развенчала миф о популярной диете
Супрун развенчала миф о популярной диете Просмотров: 522
Почему утром нужно есть сельдь и соленые огурцы
Почему утром нужно есть сельдь и соленые огурцы Просмотров: 8334
Возросло количество отравлений шаурмой
Возросло количество отравлений шаурмой Просмотров: 468
Провели уникальную операцию семилетней девочке, которая раньше постарела
Провели уникальную операцию семилетней девочке, которая раньше постарела Просмотров: 1791
Больше всего комментируют
49
Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов
7
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
6
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
5
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
4
"Сделаем из Крыма остров" - военный рассказал о наступление русских
Голосов: 3251
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua