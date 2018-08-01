Домашние животные улучшают работу сердца - Супрун

Супрун заявила о пользе домашних животных сердце человека Фото: korabelov.info

Коты и собаки улучшают самочувствие, успокаивают и меняют стиль жизни. Общение с ними улучшает настроение их хозяевам.

Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Исследователи предполагают, что такие позитивные изменения происходит из-за роста уровня гормонов окситоцина и нейромедиатора серотонина. Это обеспечивает появление ощущения счастья", - отметила Супрун.

Животные помогают выходить из депрессии, избавиться тревожности и одиночества. Поэтому общение с ними приветствуется в больницах и домах престарелых. Такая реабилитация не только помогает справиться с сильным стрессом, но и улучшает психическое и физическое здоровье.

Взаимодействие с животными применяют даже для военных, страдающих посттравматическое стрессовое расстройство.

"Для детей с аутизмом терапия с животными работает как своеобразный социальный катализатор. Например, собаки помогают справляться с нехваткой сенсорной и эмоциональной осведомленности и вызвать реакцию у детей с низким сенсорным и эмоциональным уровнем возбуждения. Если у вас собака - то с ним придется ходить на прогулки и играть - а движение благотворно влияет и на ваше тело", - говорит Ульяна Супрун.

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Животные положительно влияют на работу сердца. Исследования подтвердили, что владельцы собак и кошек имеют меньший риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.