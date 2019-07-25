Диетолог раскрыла ТОП-5 секретов легкого похудения

Диетолог рассказала о правилах похудения. Фото: www.rbc.ua

Диетолог Екатерина Кабашная рассекретила 5 простых правил легкого похудения для начинающих.

Секретами потери веса женщина поделилась в Instagram.

По словам диетолога, нужно быть настойчивым и не ждать мгновенного результата.

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1. Отвлечься от мысли о похудении. Тратится очень много сил на подготовку и моральные муки перед процессом потери веса. Необходимо собраться с силами и сделать уверенный рывок к идеальному телу, а не откладывать на завтра или следующий понедельник.

2. Никаких запретов. Чем проще процесс, тем реальнее результат. Начните с 1500-2000 калорий в день, а один перекус пусть будет любимая сладость.

3. Худейте только 24 часа. Постоянные мысли о диете и калориях очень истощает организм. Мозгу лучше немного "потерпеть", чем отказаться навсегда от какого-то блюда или продукта.

4. Играйте в прятки с вечерними вкусностями. Положите на тарелку кусок торта или пиццы и поставьте в холодильник на следующий день. Главное помнить, что вы придерживаетесь диеты лишь "один день" (пункт 3).

5. Не сосредотачивайтесь на результате, а наслаждайтесь процессом. Если вы выберете легкое похудение, то так оно произойдет автоматически. Если вложить все силы "в борьбе", то потом их не останется в поддержку организма.

Если вы пытаетесь похудеть, правильно питаетесь, ходите в спортзал, но вес не уменьшается, то дело в нарушении обмена веществ. Есть ряд продуктов, которые налаживают работу желудка и стабилизируют состояние организма.