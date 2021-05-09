Диетолог объяснила, почему следует часто есть зеленые овощи

Зеленые овощи - лучшая защита от рака

Употребление в пищу овощей всех цветов радуги чрезвычайно полезно. Это позволяет пополнять организм витаминами, минералами, клетчаткой и другими питательными веществами и имеет большое значение для сохранения здоровья и профилактики заболеваний. Особое место в этом ряду "цветных" полезностей занимают зеленые овощи. Почему так и почему их стоит употреблять чаще, рассказала в своем блоге известная диетологиня Светлана Фус.

"За цвет овощей и фруктов отвечают конкретные соединения. Именно хлорофилл - пигмент в клетках растений - придает им уникальный зеленый цвет. Наверное, еще со школы многие помнят о том, что при его участии происходит фотосинтез. Хлорофилл влияет не только на цвет листьев, но и положительно действует на здоровье человека, - отмечает врач. - Ведь по химическому строению формула гемоглобина (вещества, которое окрашивает нашу кровь в красный цвет) практически равна формуле хлорофилла. Отличие лишь в том, что в центре молекулы гемоглобина расположены атомы железа, а в центре молекулы хлорофилла - атомы магния".

Зеленые овощи и фрукты благодаря хлорофиллу обладают противовоспалительными свойствами.

хлорофилл:

усиливает иммунную функцию организма, ускоряет фагоцитоз (захват и поглощение клетками инородных объектов: бактерий, фрагментов клеток, твердых частиц)

обладает антибактериальным действием;

предотвращает рост патогенных анаэробных бактерий и грибов в кишечнике;

укрепляет клеточные мембраны, способствует формированию соединительных тканей

регулирует артериальное давление.

Кроме хлорофилла, в зеленых овощах важное значение для здоровья имеет фолиевая кислота (витамин В9), витамин К, каротиноиды (бета-каротин и лютеин) и клетчатка. Другая ценность таких продуктов в наличии кальция - важного минерала для опорно-двигательного аппарата.

Следует учитывать, что при термической обработке водорастворимые витамины - фолиевая кислота, витамин С, витамины группы В частично разрушаются. Если вы хотите получить названные вещества из зеленых овощей, лучше всего употреблять их именно в свежем виде.

На содержание жирорастворимых витаминов, таких как E и K, термическая обработка влияет меньше. Повышает их усвояемость наличие в блюде жира. Чтобы максимально сохранить весь спектр витаминов, лучше овощи готовить на пару или недолго варить.

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"К сожалению, зеленые редко являются фаворитами среди других овощей, - отмечает Светлана Фус. - Их недооценивают, игнорируют, выбирают только красочные, яркие, привлекательные на вид плоды другого цвета. Однако я советую ежедневно обогащать свой рацион различными овощами. Не забывайте и об овощи зеленого цвета - листьях салата, шпинат, капусту брокколи, лук порей, листья свеклы, укроп, петрушку, кинзу, рукколу и другие. Ведь наша пища должна быть здоровая и цветная", отметила она.

Ученые выяснили, что вещество I3C, которое содержится в большом количестве в зеленых овощах, эффективно против рака простаты. Опыты проводились на мышах. Это не первое исследование по I3C, например известна его эффективность в уменьшении доброкачественных опухолей молочной железы.