Диетолог объяснила, почему следует часто есть зеленые овощи

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1188
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 360
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 531
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1738
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
1 Просмотров: 6849
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 504
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 855
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 8847
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 711
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
3
5
4
6
4
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
Видео
Все видео
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 648
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1305
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 846
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 495
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2358
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 756
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
воскресенье, 09 мая 2021 14:30

Диетолог объяснила, почему следует часто есть зеленые овощи

  Комментировать
  Зеленые овощи - лучшая защита от рака
Зеленые овощи - лучшая защита от рака

Употребление в пищу овощей всех цветов радуги чрезвычайно полезно. Это позволяет пополнять организм витаминами, минералами, клетчаткой и другими питательными веществами и имеет большое значение для сохранения здоровья и профилактики заболеваний. Особое место в этом ряду "цветных" полезностей занимают зеленые овощи. Почему так и почему их стоит употреблять чаще, рассказала в своем блоге известная диетологиня Светлана Фус.

"За цвет овощей и фруктов отвечают конкретные соединения. Именно хлорофилл - пигмент в клетках растений - придает им уникальный зеленый цвет. Наверное, еще со школы многие помнят о том, что при его участии происходит фотосинтез. Хлорофилл влияет не только на цвет листьев, но и положительно действует на здоровье человека, - отмечает врач. - Ведь по химическому строению формула гемоглобина (вещества, которое окрашивает нашу кровь в красный цвет) практически равна формуле хлорофилла. Отличие лишь в том, что в центре молекулы гемоглобина расположены атомы железа, а в центре молекулы хлорофилла - атомы магния".

Зеленые овощи и фрукты благодаря хлорофиллу обладают противовоспалительными свойствами.

хлорофилл:
усиливает иммунную функцию организма, ускоряет фагоцитоз (захват и поглощение клетками инородных объектов: бактерий, фрагментов клеток, твердых частиц)

обладает антибактериальным действием;

предотвращает рост патогенных анаэробных бактерий и грибов в кишечнике;

укрепляет клеточные мембраны, способствует формированию соединительных тканей

регулирует артериальное давление.

Кроме хлорофилла, в зеленых овощах важное значение для здоровья имеет фолиевая кислота (витамин В9), витамин К, каротиноиды (бета-каротин и лютеин) и клетчатка. Другая ценность таких продуктов в наличии кальция - важного минерала для опорно-двигательного аппарата.

Следует учитывать, что при термической обработке водорастворимые витамины - фолиевая кислота, витамин С, витамины группы В частично разрушаются. Если вы хотите получить названные вещества из зеленых овощей, лучше всего употреблять их именно в свежем виде.

На содержание жирорастворимых витаминов, таких как E и K, термическая обработка влияет меньше. Повышает их усвояемость наличие в блюде жира. Чтобы максимально сохранить весь спектр витаминов, лучше овощи готовить на пару или недолго варить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Портулак съедобный. Что приготовить из весенней зелени

"К сожалению, зеленые редко являются фаворитами среди других овощей, - отмечает Светлана Фус. - Их недооценивают, игнорируют, выбирают только красочные, яркие, привлекательные на вид плоды другого цвета. Однако я советую ежедневно обогащать свой рацион различными овощами. Не забывайте и об овощи зеленого цвета - листьях салата, шпинат, капусту брокколи, лук порей, листья свеклы, укроп, петрушку, кинзу, рукколу и другие. Ведь наша пища должна быть здоровая и цветная", отметила она.

Ученые выяснили, что вещество I3C, которое содержится в большом количестве в зеленых овощах, эффективно против рака простаты. Опыты проводились на мышах. Это не первое исследование по I3C, например известна его эффективность в уменьшении доброкачественных опухолей молочной железы.

7dniv.rv.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Диетолог объяснила, почему следует часто есть зеленые овощи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
мая

Состоялся первый полет вертолета-крана S-64

Ломаченко пообещал установить мировой рекорд

Погибло 126 футбольных фанатов

Женщина исчезла по дороге из церкви

Самое читаемое
Актриса &quot;Квартала&quot; топлесс, Астафьева в кожаном белье и Никитюк на гамаке - что публикуют звезды в сети
Актриса "Квартала" топлесс, Астафьева в кожаном белье и Никитюк на гамаке - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 11853
Гороскоп на 8-9 мая: для кого эти выходные станут особыми
Гороскоп на 8-9 мая: для кого эти выходные станут особыми
 Просмотров: 11367
Антипасха. Что сегодня запрещено делать
Антипасха. Что сегодня запрещено делать Просмотров: 6561
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
 Просмотров: 5913
Три блюда, которые стоит приготовить на поминальные дни
Три блюда, которые стоит приготовить на поминальные дни Просмотров: 5346
Здоровье
Как совместить беременность и домашних животных
Как совместить беременность и домашних животных Просмотров: 36
Польша начнет вакцинировать от коронавируса молодежь
Польша начнет вакцинировать от коронавируса молодежь Просмотров: 117
5 причин принимать ванну, а не душ
5 причин принимать ванну, а не душ Просмотров: 504
Как взбодриться: 6 способов справиться с сонливостью
Как взбодриться: 6 способов справиться с сонливостью Просмотров: 225
Ученые рассчитали, сколько шагов надо проходить в день
Ученые рассчитали, сколько шагов надо проходить в день Просмотров: 558
Больше всего комментируют
49
Украинцы воевали против нацизма не для того, чтобы война снова уносила жизни - Зеленский
9
Крымского политзаключенного Алексея Чирния выпустили из российской колонии
8
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
7
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
4
Бандеровцы действовали в Донецкой и Луганской областях, на Днепропетровщине, Харьковщине, в Крыму
Голосов: 873
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть