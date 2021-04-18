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понедельник, 19 апреля 2021 00:57

Диетолог назвала напиток, который поможет побороть Альцгеймера и Паркинсона

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Диетолог назвала напиток, который поможет побороть Альцгеймера и Паркинсона
Кофе может принести пользу мозга-снизить риск нейродегенеративных заболеваний. Фото: Pixabay

Чашка кофе на завтрак для многих стала обязательным атрибутом утра. Оказалось, что этот горький напиток способен не только подбодрить и отогнать сон, но и принести пользу здоровью.

К такому выводу пришла диетолог из шведского университета Кристианстад Элизабет Ротенерг. Она провела исследования, в которых изучила возможное влияние кофе на развитие нейродегенеративных заболеваний. Как сообщает Food News, кофе может принести пользу мозга-снизить риск нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Альцгеймера или Паркинсона. Также этот ароматный и бодрящий напиток содержит большое количество антиоксидантов, оказывающих благоприятное воздействие на организм.

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Оказалось, что этот напиток при регулярном его употреблении способен снизить риск этих болезней или побороть их симптомы. Для профилактики рекомендуется принимать не более пяти чашек кофе в день.

Ранее эксперты назвали 4 напитка, которые могут снизить риск развития многих опасных заболеваний, влияя на долголетие.

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