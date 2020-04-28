Декольте в платье за $2 тысячи Тины Кароль впечатлило зрителей суперфинала "Голоса страны"

26 апреля в суперфинале шоу "Голос страны-10" победил участник из команды Тины Кароль 18-летний Роман Сасанчин. В 2015 году именно он был победителем "Голос. Дети" - тоже в ее команде. Впервые в истории украинского телевидения шоу такого масштаба прошло в диджитал-формате.

Для карантинного выпуска тренеры все равно нарядились очень стильно. Особенно поразил образ Тины Кароль, которая тщательно подготовилась к прямому эфиру. Надела роскошное вечернее платье от британского бренда David Koma. Черное длинное платье подчеркнуло зону декольте. Украшенное блестящими вставками-лямками, такое платье на одном из сайтов-ритейлеров стоит $1910.

Образ Тина дополнила черными босоножками с бантиками. Прическа - объемные локоны. Мейк сделала с акцентом на глаза и губы.

Звезда сфотографировалась возле белого рояля, сидя на стуле. Зажгла свечи, разложила букеты цветов.

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"10-й Юбилейный сезон "Голоса страны" - это был мой десятый сезон и пятая победа в проекте. Хочу поблагодарить канал "1+1", коллектив "1+1 production" и Владимира Завадюка за высокий профессионализм и доверие на протяжении всех этих лет! Вы первые и лучшие. Благодарна своей команде, каждый из вас - мой юбилейный и особенный! И я поздравляю Романа Сасанчина с заслуженной победой на проекте! Двойной удар, двойная победа, Рома - это исторически. Ты достойный сын своей страны! Спасибо всем зрителям, кто прислал смс, все средства от голосования будут переданы на борьбу с Covid 19. Спасибо моей @_fantina, я чувствовала вашу поддержку на расстоянии! Поем, чтобы жить! Ты не один ", - написала Тина.

Автор: instagram.com/tina_karol/ Тина поражает красотой в элегантном наряде

После победы на юбилейном, 10-м, сезоне проекта "Голос страны-10" артист Роман Сасанчин рассказал о том, что чувствует. Он до сих пор не может оправиться от того, что с ним произошло - об этом и рассказал в эфире "Сніданку з 1+1". Это его вторая победа на "Голосе страны" и снова в команде Тины Кароль.