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понедельник, 27 апреля 2020 14:13

"До конца не понял" - победитель Голоса страны-10 рассказал о своих ощущениях

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&quot;До конца не понял&quot; - победитель Голоса страны-10 рассказал о своих ощущениях
Впервые Роман Сасанчин победил на детском "Голосе" и теперь снова вернулся, чтобы победить. Фото: Facebook Голос страны

После победы на юбилейном, 10-м, сезоне проекта "Голос страны-10", артист Роман Сасанчин рассказал о том, что чувствует.

Он до сих пор не может оправиться от того, что с ним произошло - об этом и рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

Это его вторая победа на "Голосе страны" и снова в команде Тины Кароль.

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Впервые Роман Сасанчин победил на детском "Голосе" и теперь снова вернулся, чтобы победить.

"Столько всего со мной вчера произошло, я до конца не понял. Был такой шок, я был настолько рад поддержке всех моих родных, друзей и всех, кто меня поддержал. Очень благодарен. Для меня это осуществление заветной мечты", - поделился Роман .

Певец также признался, что мама первой поздравила его с победой.

"Конечно, мама. Я звонил ей в перерывах между выступлениями и для меня ее поддержка была наиболее важной", - подтвердил парень.

За победу в шоу боролись сразу 20 участников из команд MONATIK, Дана Балана, ПТП и NK, а также Тины Кароль. Из-за пандемии коронавируса финал проекта "Голос країни-10" состоялся в особом формате, учитывая важность соблюдения всех условий карантина. Так, ведущие находились в изоляции и появлялись на сцене как голограммы, участники по одному выступали, а тренеры вообще были по домам.

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