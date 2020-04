Голос страны-10: чем закончился суперфинал

На канале "1+1" прошел суперфинал вокального шоу "Голос країни-10".

Наконец стало известно имя победителя песенного проекта. По итогам зрительского голосования в этом году победил подопечный Тины Кароль Роман Сасанчин.

За победу в шоу боролись сразу 20 участников из команд MONATIK, Дана Балана, ПТП и NK, а также Тины Кароль. Из-за пандемии коронавируса финал проекта "Голос країни-10" состоялся в особом формате, учитывая важность соблюдения всех условий карантина. Так, ведущие находились в изоляции и появлялись на сцене как голограммы, участники по одному выступали, а тренеры вообще – находились по домам.

Суперфинал состоялся по обновленным правилам в два этапа. Так, в первом выступили все 20 участников, которые исполнили новые песни. По результатам зрительского голосования во второй этап прошли по одному вокалисту из каждой команды. Затем четверо суперфиналистов исполнили композиции, с которыми пришли на "слепые прослушивания" проекта. Среди них зрители и выбирали победителя.

В результате, по решению зрителей, победителем вокального шоу "Голос країни-10" стал Роман Сасанчин. Это уже вторая победа юноши в проекте. Впервые он победил в детском "Голосі" и тоже в команде Тины Кароль.

Роман стал владельцем квартиры в Киеве, а его звездная тренер одержала пятую победу в вокальном шоу.

"Голос страны" — украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland, который впервые появился в эфире голландского ТВ на канале RTL в 2010 году. Украина стала одной из двух стран наряду с США (The Voice of America), которые начали работу над адаптацией формата сразу же после выхода оригинального шоу.