Голос страны-10: чем закончился суперфинал

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 1278
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Просмотров: 567
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4266
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 495
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
1 Просмотров: 756
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 4968
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1530
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3690
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 3726
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
Просмотров: 477
Фото
Все фото
4
3
5
5
8
Мелания Трамп с золотой лопатой посадила клен
Мелания Трамп с золотой лопатой посадила клен
Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой
Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой
Деми Роуз в прозрачной сеточке и в ромбике вместо трусиков показала потрясающую фигуру
Деми Роуз в прозрачной сеточке и в ромбике вместо трусиков показала потрясающую фигуру
Принц Луи празднует второй день рождения – фото
Принц Луи празднует второй день рождения – фото
Вера Брежнева посветила ягодицами в домашней фотосессии
Вера Брежнева посветила ягодицами в домашней фотосессии
Видео
Все видео
Музыкант создал видеоблагодарность украинским пожарным
Музыкант создал видеоблагодарность украинским пожарным
Ник Вуйчич потребовал у Шария удалить видео с ним
Ник Вуйчич потребовал у Шария удалить видео с ним
Мила Кунис и Эштон Катчер придумали интересное карантинное занятия
Мила Кунис и Эштон Катчер придумали интересное карантинное занятия
Какой была королева Британии в детстве
Какой была королева Британии в детстве
#TogetherAtHome: мировые звезды проводят 8-часовой онлайн-марафон против коронавируса
#TogetherAtHome: мировые звезды проводят 8-часовой онлайн-марафон против коронавируса
Интервью
1/5
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1233
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8910
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3951
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
Просмотров: 5796
Власть не реагирует на появление нелегальных заправок - эксперт
Власть не реагирует на появление нелегальных заправок - эксперт
Просмотров: 720
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
26 апреля 2020
Просмотров: 612
Вовина тисяча
– На Юліну тисячу я в санаторій з'їздила, на Вітіну – чоловік поросят купив. А на Вовину що? Хіба то гроші зараз? – каже ...
понедельник, 27 апреля 2020 03:12

Голос страны-10: чем закончился суперфинал

  Комментировать
Голос страны-10: чем закончился суперфинал
Стал известен победитель Голоса страны-10. Фото: ТСН

На канале "1+1" прошел суперфинал вокального шоу "Голос країни-10".

Наконец стало известно имя победителя песенного проекта. По итогам зрительского голосования в этом году победил подопечный Тины Кароль Роман Сасанчин.

За победу в шоу боролись сразу 20 участников из команд MONATIK, Дана Балана, ПТП и NK, а также Тины Кароль. Из-за пандемии коронавируса финал проекта "Голос країни-10" состоялся в особом формате, учитывая важность соблюдения всех условий карантина. Так, ведущие находились в изоляции и появлялись на сцене как голограммы, участники по одному выступали, а тренеры вообще – находились по домам.

Суперфинал состоялся по обновленным правилам в два этапа. Так, в первом выступили все 20 участников, которые исполнили новые песни. По результатам зрительского голосования во второй этап прошли по одному вокалисту из каждой команды. Затем четверо суперфиналистов исполнили композиции, с которыми пришли на "слепые прослушивания" проекта. Среди них зрители и выбирали победителя.

В результате, по решению зрителей, победителем вокального шоу "Голос країни-10" стал Роман Сасанчин. Это уже вторая победа юноши в проекте. Впервые он победил в детском "Голосі" и тоже в команде Тины Кароль.

Роман стал владельцем квартиры в Киеве, а его звездная тренер одержала пятую победу в вокальном шоу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Онлайн-фестиваль соберет музыкантов самых разных музыкальных направлений

"Голос страны" — украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland, который впервые появился в эфире голландского ТВ на канале RTL в 2010 году. Украина стала одной из двух стран наряду с США (The Voice of America), которые начали работу над адаптацией формата сразу же после выхода оригинального шоу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Голос страны-10: чем закончился суперфинал». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
апреля

Первые подгузники надевали космонавтам

Экс-министра обвинили в убийстве

Самое читаемое
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
11
 Просмотров: 95701
Сексуальные и ранимы: фотограф Алессио Альбе делает атмосферные портреты женщин
Сексуальные и ранимы: фотограф Алессио Альбе делает атмосферные портреты женщин
37
 Просмотров: 18927
В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина
В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина 1 Просмотров: 12420
Советские солдаты искали оружие, алкоголь и часы
Советские солдаты искали оружие, алкоголь и часы
 Просмотров: 11241
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария Просмотров: 9864
Знаменитости
Самая известная мусульманка Украины поздравила с началом священного месяца Рамадан
Самая известная мусульманка Украины поздравила с началом священного месяца Рамадан Просмотров: 954
Джамала празднует годовщину свадьбы: что изменилось в жизни певицы за 3 года
Джамала празднует годовщину свадьбы: что изменилось в жизни певицы за 3 года
 Просмотров: 576
Alyona Alyona в бигуди и с гамбургером в зубах перечислила книги, которые помогли ей стать той, какая она есть
Alyona Alyona в бигуди и с гамбургером в зубах перечислила книги, которые помогли ей стать той, какая она есть 1 Просмотров: 1404
Музыкант создал видеоблагодарность украинским пожарным
Музыкант создал видеоблагодарность украинским пожарным
 Просмотров: 396
Из Хмельницкого в Париж: Леся Никитюк составляет список стран, которые посетит после карантина
Из Хмельницкого в Париж: Леся Никитюк составляет список стран, которые посетит после карантина 1 Просмотров: 1152
Больше всего комментируют
4
Порошенко, Воронченко и Турчинова хотят обвинить в госизмене - Ляшко
3
В ГБР прояснили ситуацию с подозрениями Порошенко, Турчинову и Воронченко
2
Без кредита МВФ Украина будет вынуждена остановить все социальные выплаты - Южанина
1
Россия – агрессор. Она напала в Крыму и на Донбассе – Пидручный
1
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Голосов: 40326
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua