"Дарница" отправляет на переработку до 73% отходов производства

 
Ексклюзивы
1/5
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
Просмотров: 486
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 1620
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1314
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1584
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 6021
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 504
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 4185
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 774
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3889
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
1 Просмотров: 1368
Фото
Все фото
12
2
3
3
5
От Шкиряка до Вятровича: в сети распространяется флешмоб о вакцинации
От Шкиряка до Вятровича: в сети распространяется флешмоб о вакцинации
Савченко с сестрой поймали на поддельных ковид-сертификатах
Савченко с сестрой поймали на поддельных ковид-сертификатах
Врачи предупредили об опасном осложнении Covid-19
Врачи предупредили об опасном осложнении Covid-19
Что-то не так - платите €1 млрд: сотрудник Укрпочты &quot;перестраховался&quot; перед вакцинацией
Что-то не так - платите €1 млрд: сотрудник Укрпочты "перестраховался" перед вакцинацией
Медицинский вертолет впервые доставил больного младенца из Львова в Киев
Медицинский вертолет впервые доставил больного младенца из Львова в Киев
Видео
Все видео
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Пользователи Android могут получить желтый Covid-сертификат в "Дії"
Пользователи Android могут получить желтый Covid-сертификат в "Дії"
5 ч. в очереди: "скорые" с Covid-больными заполонили двор киевской больницы
5 ч. в очереди: "скорые" с Covid-больными заполонили двор киевской больницы
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Интервью
1/5
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 675
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2493
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1629
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 963
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5445
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 октября 2021
Просмотров: 432
Тягловий кінь буденності
Життя вимагає усталених правил і розміреності. Інакше нічого не вийде. Інакше з асоціальної тварини з важкопрогнозованим розладом ти перетворишся на ...
вторник, 26 октября 2021 09:01

"Дарница" отправляет на переработку до 73% отходов производства

  Комментировать
&quot;Дарница&quot; отправляет на переработку до 73% отходов производства

Фармацевтическая компания "Дарница" активно внедряет культуру экологичного обращения с отходами производственного процесса. По результатам третьего квартала этого года компания отправила на переработку 72,65% отходов производства.

Уже более 10 лет на фармпроизводстве работает система сортировки отходов для дальнейшей переработки или утилизации в соответствии с действующим законодательством. И она постоянно совершенствуется, сообщается на сайте "Дарницы".

"Екоответственность – это основа современного производства, – подчеркивает гендиректор "Дарницы" Андрей Обризан. – Именно поэтому стратегия развития "Дарницы" гармонирует с достижением экологических целей – защитой атмосферного воздуха от загрязнения и сокращением вредных выбросов, снижением расхода воды в производственном цикле, безопасным обращением с отходами и максимальной их передачей на переработку, полной заменой осветительных элементов на энергосберегающие и внедрением политики "Зеленого офиса".

Большинство объемов производства "Дарницы" составляют лекарственные средства в форме таблеток, капсул и гранул (так называемые твердые лекарственные формы). На каждом этапе их изготовления образуются различные отходы: первичные и вторичные упаковки сырья, пыль, остатки сырья и таблетки, которые не прошли контроль качества, остатки пленки, фольги и бумажных упаковочных материалов.

Первичные упаковки сырья, а также фармацевтические отходы (пыль, остатки сырья и отбракованные таблетки составляют треть от всего количества отходов) не подлежат вторичной переработке, ведь могут быть потенциально опасными. Они отправляются на утилизацию в партнерские компании, которые специализируются на такой деятельности и имеют соответствующую лицензию.

"Опасные отходы передаются на термическую утилизацию методом высокотемпературного сжигания с каталитическим окислением отходящих газов", – объясняют в фармацевтической компании.

А вот на дальнейшую переработку передают вторичную упаковку исходного сырья, например, картон и пленку, а также фольгу, макулатуру и пленку, оставшиеся после фасовки и упаковки готовых лекарств.

После вторичной переработки макулатура превращается в упаковочную бумагу для подарков или посылок и ученические тетради. Между тем гранулы, полученные в результате ресайклинга пластиковых отходов, в дальнейшем используются для создания изделий из пластмассы: вешалок для одежды, оконных рам, труб, мебели.

В июне этого года "Дарница" завершила реновацию своего офиса, рассчитанного на 255 сотрудников. Во время проектирования изменений в компании сосредоточились на применении экологичных материалов и энергосберегающих технологий, а также эффективном использовании пространства. В офисе появились open space, помещения для переговоров, лаунж-зоны, большая общая обеденная зона. Воздух, который попадает внутрь, проходит двухступенчатую фильтрацию, в помещениях автоматически поддерживается оптимальный микроклимат, а работники могут индивидуально регулировать освещенность своих рабочих мест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: АТБ, Coca-Cola и Pepsi: назвали компании, которые наиболее засоряли Украину

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998-го является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании – помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Портфолио компании включает 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция "Дарницы" экспортируется в 16 стран мира. Бенефициары компании – семья Загорий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Дарница" отправляет на переработку до 73% отходов производства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице Просмотров: 35596
Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой
Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой
 Просмотров: 12483
Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения
Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения
5
 Просмотров: 8721
Блохин высказался о прощании Милевского под песню &quot;Виват, король&quot;
Блохин высказался о прощании Милевского под песню "Виват, король" Просмотров: 6903
Умер российский миллиардер. Он требовал убрать его из списка приближенных к Путину
Умер российский миллиардер. Он требовал убрать его из списка приближенных к Путину Просмотров: 5346
Здоровье
В Украине антирекорд смертности от коронавируса
В Украине антирекорд смертности от коронавируса Просмотров: 225
В Одессе будет курсировать специальный вакцинальный автобус
В Одессе будет курсировать специальный вакцинальный автобус Просмотров: 90
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
 Просмотров: 1044
Кислорода в больницах на трое суток: красный регион бьет тревогу
Кислорода в больницах на трое суток: красный регион бьет тревогу Просмотров: 639
Вакцинированный на вокзале пятитысячный пассажир получил подарок от Укрзализныци
Вакцинированный на вокзале пятитысячный пассажир получил подарок от Укрзализныци Просмотров: 450
Больше всего комментируют
42
Майкл Щур высмеял Зеленского, который приехал смотреть бассейн
10
Данилов рассказал о прокремлевских группах в Украине
8
Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"
5
"Я за жесткую президентскую республику" - Данилов
1
"По-русски программы не веду" - тревел-блогер отказал гостелеканалу "Дом"
Голосов: 636
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть