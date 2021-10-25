"Дарница" отправляет на переработку до 73% отходов производства

Фармацевтическая компания "Дарница" активно внедряет культуру экологичного обращения с отходами производственного процесса. По результатам третьего квартала этого года компания отправила на переработку 72,65% отходов производства.

Уже более 10 лет на фармпроизводстве работает система сортировки отходов для дальнейшей переработки или утилизации в соответствии с действующим законодательством. И она постоянно совершенствуется, сообщается на сайте "Дарницы".

"Екоответственность – это основа современного производства, – подчеркивает гендиректор "Дарницы" Андрей Обризан. – Именно поэтому стратегия развития "Дарницы" гармонирует с достижением экологических целей – защитой атмосферного воздуха от загрязнения и сокращением вредных выбросов, снижением расхода воды в производственном цикле, безопасным обращением с отходами и максимальной их передачей на переработку, полной заменой осветительных элементов на энергосберегающие и внедрением политики "Зеленого офиса".

Большинство объемов производства "Дарницы" составляют лекарственные средства в форме таблеток, капсул и гранул (так называемые твердые лекарственные формы). На каждом этапе их изготовления образуются различные отходы: первичные и вторичные упаковки сырья, пыль, остатки сырья и таблетки, которые не прошли контроль качества, остатки пленки, фольги и бумажных упаковочных материалов.

Первичные упаковки сырья, а также фармацевтические отходы (пыль, остатки сырья и отбракованные таблетки составляют треть от всего количества отходов) не подлежат вторичной переработке, ведь могут быть потенциально опасными. Они отправляются на утилизацию в партнерские компании, которые специализируются на такой деятельности и имеют соответствующую лицензию.

"Опасные отходы передаются на термическую утилизацию методом высокотемпературного сжигания с каталитическим окислением отходящих газов", – объясняют в фармацевтической компании.

А вот на дальнейшую переработку передают вторичную упаковку исходного сырья, например, картон и пленку, а также фольгу, макулатуру и пленку, оставшиеся после фасовки и упаковки готовых лекарств.

После вторичной переработки макулатура превращается в упаковочную бумагу для подарков или посылок и ученические тетради. Между тем гранулы, полученные в результате ресайклинга пластиковых отходов, в дальнейшем используются для создания изделий из пластмассы: вешалок для одежды, оконных рам, труб, мебели.

В июне этого года "Дарница" завершила реновацию своего офиса, рассчитанного на 255 сотрудников. Во время проектирования изменений в компании сосредоточились на применении экологичных материалов и энергосберегающих технологий, а также эффективном использовании пространства. В офисе появились open space, помещения для переговоров, лаунж-зоны, большая общая обеденная зона. Воздух, который попадает внутрь, проходит двухступенчатую фильтрацию, в помещениях автоматически поддерживается оптимальный микроклимат, а работники могут индивидуально регулировать освещенность своих рабочих мест.

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Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998-го является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании – помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Портфолио компании включает 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция "Дарницы" экспортируется в 16 стран мира. Бенефициары компании – семья Загорий.