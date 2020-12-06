АТБ, Coca-Cola и Pepsi: назвали компании, которые наиболее засоряли Украину

The Coca-Cola Company, PepsiCo и АТБ назвали крупнейшими загрязнителями Украины в этом году по количеству пластиковых отходов, которые они производили.
Об этом говорится в докладе международного движения Break Free from Plastic, пишет "Громадське".
Крупные компании, по мнению организации, создают упаковки, которое невозможно или экономически невыгодно перерабатывать. Однако, все равно перекладывают ответственность за загрязнение и переработку пластика на конечного потребителя.
Поэтому волонтеры создали бренд-аудит, в котором подсчитывают и документируют бренды пластиковых отходов, найденных во всем мире.
По результатам украинского бренд-аудита крупнейшими загрязнителями в этом году стали компании:
1. Бренды компании Coca-Cola:
- Coca-Cola
- Fanta
- Sprite
- Fuze Tea.
2. АТБ:
- "Своя линия"
- "Разумный выбор".
3. PepsiCo:
- Pepsi
- Lipton
- Sandora
- Lays.
4. Carlsberg;
- "Львовское"
- "Квас Тарас"
- Somersby.
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5. IDS Borjomi Group:
- "Моршинская"
- "Миргородская"
- Borjomi.
6. Упаковка от сладостей Roshen.
7. Phillip Morris:
- Parliament
- Marlboro
- L&M.
8. Оболонь:
- "Оболонь"
- "Живчик"
- "Жигулевское".
9. AB InBev Efes:
- "Старый Мельник"
- "Черниговское"
- Bud.
10. Nestle:
- "Торчин"
- "Артек"
- "Мивина".
В целом такие аудиты состоялись в 14 городах Украины: в Киеве, Харькове, Львове, Сторожинецкой ОТГ Черновцов, Мариуполе, Херсоне, Запорожье, Луцке, Боярке, Никополе, Марганце, Покровске Донецкой области и в Киевской - в селах Великая Снетинка и Хотов.
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От этих компаний активисты требуют рассказать, сколько одноразового пластика они используют, установить четкие цели по его использованию и изменить свои системы доставки продуктов.
"Бизнесы должны решать проблемы, которые сами создают, а потребителям следует выбирать более ответственных производителей и призвать их к изменениям", - заявила председатель ОО Zero Waste Society и организатор акции Анастасия Мартыненко.
Break Free from Plastic собирает данные о загрязнении пластиковыми упаковками от товаров различных брендов в 55 странах мира. В Украине акцию координировали ОО Zero Waste Society и Zero Waste Alliance Ukraine. Волонтеры собрали и проанализировали 6493 единицы отходов от 1013 брендов. Из них около 20% подали на переработку.
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