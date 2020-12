АТБ, Coca-Cola и Pepsi: назвали компании, которые наиболее засоряли Украину

The Coca-Cola Company, PepsiCo и АТБ назвали крупнейшими загрязнителями Украины в этом году по количеству пластиковых отходов, которые они производили.

Об этом говорится в докладе международного движения Break Free from Plastic, пишет "Громадське".

Крупные компании, по мнению организации, создают упаковки, которое невозможно или экономически невыгодно перерабатывать. Однако, все равно перекладывают ответственность за загрязнение и переработку пластика на конечного потребителя.

Поэтому волонтеры создали бренд-аудит, в котором подсчитывают и документируют бренды пластиковых отходов, найденных во всем мире.

По результатам украинского бренд-аудита крупнейшими загрязнителями в этом году стали компании:

1. Бренды компании Coca-Cola:

- Coca-Cola

- Fanta

- Sprite

- Fuze Tea.

2. АТБ:

- "Своя линия"

- "Разумный выбор".

3. PepsiCo:

- Pepsi

- Lipton

- Sandora

- Lays.

4. Carlsberg;

- "Львовское"

- "Квас Тарас"

- Somersby.

5. IDS Borjomi Group:

- "Моршинская"

- "Миргородская"

- Borjomi.

6. Упаковка от сладостей Roshen.

7. Phillip Morris:

- Parliament

- Marlboro

- L&M.

8. Оболонь:

- "Оболонь"

- "Живчик"

- "Жигулевское".

9. AB InBev Efes:

- "Старый Мельник"

- "Черниговское"

- Bud.

10. Nestle:

- "Торчин"

- "Артек"

- "Мивина".

В целом такие аудиты состоялись в 14 городах Украины: в Киеве, Харькове, Львове, Сторожинецкой ОТГ Черновцов, Мариуполе, Херсоне, Запорожье, Луцке, Боярке, Никополе, Марганце, Покровске Донецкой области и в Киевской - в селах Великая Снетинка и Хотов.

От этих компаний активисты требуют рассказать, сколько одноразового пластика они используют, установить четкие цели по его использованию и изменить свои системы доставки продуктов.

"Бизнесы должны решать проблемы, которые сами создают, а потребителям следует выбирать более ответственных производителей и призвать их к изменениям", - заявила председатель ОО Zero Waste Society и организатор акции Анастасия Мартыненко.

Break Free from Plastic собирает данные о загрязнении пластиковыми упаковками от товаров различных брендов в 55 странах мира. В Украине акцию координировали ОО Zero Waste Society и Zero Waste Alliance Ukraine. Волонтеры собрали и проанализировали 6493 единицы отходов от 1013 брендов. Из них около 20% подали на переработку.