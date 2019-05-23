Что влияет на силу оргазма: ответ эксперта

Оргазм может быть коротким и длительным, ярко выраженным и почти неуловимым. ФОТО: elconfidencial.com

Продолжительность оргазма и яркость возникающих при нем ощущений зависит от конкретного дня и степени душевной близости партнеров.

После одних оргазмов женщины прекрасно чувствуют себя, после других — испытывают тоску или разочарование. Одни оргазмы доставляют исключительно физическое удовольствие, другие — физическое в сочетании с эмоциональным. При этом кардинально отличаться друг от друга могут даже ощущения, пережитые с одним и тем же партнером. Об этом рассказала сексолог Светлана Грабова ресурса 24tv.

После мастурбации оргазмы обычно сильнейшие. Однако полное удовлетворение они приносят не всегда.

Средняя продолжительность женского оргазма составляет около 26 с., плюс-минус 15. При этом восприятие времени может нарушаться. К примеру, некоторые женщины утверждают, что их оргазм длился меньше, чем было на самом деле. Все из-за всплеска мозговой активности, происходящего при достижении пика сексуального наслаждения.

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Оргазмом - пик сексуального наслаждения, сопровождающийся непроизвольными сокращениями мышц малого таза. Зарождается оргазм в гениталиях и в диафрагме тазового дна после преодоления определенного порога возбуждения.