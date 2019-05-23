Что влияет на силу оргазма: ответ эксперта

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 2547
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5337
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 14592
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 504
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2457
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5769
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1755
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1989
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3529
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 7110
Фото
Все фото
13
6
5
14
17
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Показали 5 тысяч картин, которые нарисовали душевнобольные
Показали 5 тысяч картин, которые нарисовали душевнобольные
Видео
Все видео
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Интервью
1/5
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 2529
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2448
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 576
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1242
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1935
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1872
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
четверг, 23 мая 2019 13:49

Что влияет на силу оргазма: ответ эксперта

  Комментировать
Что влияет на силу оргазма: ответ эксперта
Оргазм может быть коротким и длительным, ярко выраженным и почти неуловимым. ФОТО: elconfidencial.com

Продолжительность оргазма и яркость возникающих при нем ощущений зависит от конкретного дня и степени душевной близости партнеров.

После одних оргазмов женщины прекрасно чувствуют себя, после других — испытывают тоску или разочарование. Одни оргазмы доставляют исключительно физическое удовольствие, другие — физическое в сочетании с эмоциональным. При этом кардинально отличаться друг от друга могут даже ощущения, пережитые с одним и тем же партнером. Об этом рассказала сексолог Светлана Грабова ресурса 24tv.

После мастурбации оргазмы обычно сильнейшие. Однако полное удовлетворение они приносят не всегда.

Средняя продолжительность женского оргазма составляет около 26 с., плюс-минус 15. При этом восприятие времени может нарушаться. К примеру, некоторые женщины утверждают, что их оргазм длился меньше, чем было на самом деле. Все из-за всплеска мозговой активности, происходящего при достижении пика сексуального наслаждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как раскрыть сексуальность: 7 советов

Оргазмом - пик сексуального наслаждения, сопровождающийся непроизвольными сокращениями мышц малого таза. Зарождается оргазм в гениталиях и в диафрагме тазового дна после преодоления определенного порога возбуждения.

24tv.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что влияет на силу оргазма: ответ эксперта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
мая

Чествуют покровителя брака и собирают травы - сегодня Симона Зилота

Главу политической организации убили с четвертой попытки

Українці відзначають День героїв

В Киеве создали деревянный самолет

Самое читаемое
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
 5 Просмотров: 26038
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ 3 Просмотров: 23580
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею 1 Просмотров: 18622
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского Просмотров: 17278
Луценко говорит, что будет генпрокурором и &quot;не прогнет позвоночник&quot;
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
 1 Просмотров: 15112
Здоровье
Что пить вместо газированных напитков
Что пить вместо газированных напитков Просмотров: 27
Как уберечь ребенка от ожирения
Как уберечь ребенка от ожирения Просмотров: 612
Почему стоит носить перед сном солнцезащитные очки
Почему стоит носить перед сном солнцезащитные очки Просмотров: 198
Назвали перечень продуктов, богатых витаминами В
Назвали перечень продуктов, богатых витаминами В Просмотров: 153
"Могут убить": Комаровский рассказал правду о популярных медпрепаратах
"Могут убить": Комаровский рассказал правду о популярных медпрепаратах Просмотров: 5094
Больше всего комментируют
15
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
7
Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП
5
Россия отказалась от мира с Украиной
5
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
4
"Достаточно очковтирательства в ВСУ" - Хомчак сделал первое заявление
Голосов: 1857
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua