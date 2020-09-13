Что полезно есть в сентябре: 7 важнейших продуктов

Осенью нужно готовить организм к сезону простуд. Для этого укреплять иммунитет свежими витаминами с грядки.

Морковь

В этом овоще много витаминов В, С, РР, К, Е. Также содержит бета-каротин, белки, углеводы, минеральные вещества, эфирные масла, фитонциды, пектины.

Употреблять морковь полезно тем, кто испытывает ежедневные нагрузки и нуждается в восстановлении организма. Нужна морковь при болезнях печени, сердца, почек, желудка, малокровии, колитах, заболеваниях кожи.

Баклажаны

Это источник жиров, белков, сахара, широкой линейки макро и микроэлементов, а также витаминов B6, В1, B9, В2, С, PP, P, D, пектина, клетчатки и органических кислот.

Баклажан способен влиять на уровень холестерина в крови, предупреждать атеросклероз и болезни желчного пузыря, положительно влияет на сердце и сосуды, стимулирует моторику кишечника, снижает отеки, нормализует сахар в крови и убивает бактерии. Из него делают икру, используют как основу для запеканок и рулетиков, их фаршируют и маринуют на зиму.

Хрен

В нем есть клетчатка, фитонциды, эфирные масла, множество витаминов и полезных элементов, а также аминокислоты, сахар, бактерицидные вещества, органические соединения и ферменты. Поэтому полезен при болезнях желудочно-кишечного тракта, а также скоротечном распространении кариеса на зубах. Любой воспалительный процесс в организме хрен также способен предупредить и уменьшить.

Груша

Это источник клетчатки, сахарозы, глюкозы, фруктозы, каротина, фолиевой кислоты, железа, марганца, йода, калия, меди, кальция, натрия, магния, фосфора, фтора, цинка. Содержит витамины А, В3, В1, В5, В2, В6, С, В9, Р, Е, РР, дубильные вещества.

Груша убивает микробы и бактерии, улучшает обмен веществ, способствует омоложению крови, оздоровление сердечной мышцы, снижает холестерин, стимулирует пищеварение. Полезна при простатите, головокружении, плохом аппетите, нервозности и бессоннице.

Белые грибы

Эти грибы содержат витамины А, В1, С, Д, рибофлавин, серу, полисахариды, эфир лецитина, эрготионеин, алкалоид герцедин. Они помогают улучшить состояние волос и ногтей, оздоровить щитовидную железу и желудок, уменьшить холестерин в крови.

Используют в профилактике онкологических заболеваний, при бактериальных или вирусных инфекций.

Телятина

В 100 граммах телятины всего 96,8 калорий. Мясо теленка содержит липиды, протеины, витамин В1, РР, В2, В6, В5, Е, В9, магний, калий, кальций, железо, натрий, медь, фосфор, аминокислоты.

Полезная для нервной системы, пищеварения, здоровье кожных покровов и слизистой, для сердца и крови.

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Грецкий орех

Этот орех богат витаминами A, 12, B1, В15, В2, К, С, РР, Е, каротин, ситостероны, дубильные вещества, хиноны, кислоты, эфирные масла, фитонциды макро и микроэлементы - калий, фосфор, магний и фтор.

Этот продукт улучшает работу мозга, снимают напряжение нервной системы, укрепляют сердце, печень.

Шпинат - полезный, вкусный и низкокалорийный листовой овощ. Кроме того, этот продукт обладает невероятными свойствами. В этой траве - наши здоровье, сила и долголетие. Чем полезен шпинат, далее в статье.