Что обязательно стоит есть женщинам, которые преодолели рак груди

Употребление сои существенно снижает риск перелома женщин, которые преодолели рак. Фото: из открытых источников

Рак груди является наиболее распространенным видом рака во всем мире. В Украине каждая 7-8 женщина имеет проблемы с грудными железами, но к врачам часто слишком поздно.

Многие методы лечения рака молочной железы могут вызвать преждевременную менопаузу и снижение минеральной плотности костей. Это приводит к большей частоты переломов, связанных с остеопорозом, пишет журнал JNCI Cancer Spectrum.

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Ученые из Шанхая изучили влияние индекса массы тела, физических упражнений и потребления соевых продуктов на частоту переломов костей у пациентов после преодоления рака молочной железы.

Они проанализировали состояние 5042 женщин, которые преодолели рак груди. Около 52% из этих женщин были в периоде постменопаузы. В течение 10-летнего периода исследования 3,6% тех, преодолевших рак, сообщили о переломе кости вследствие остеопороза.

Высокое потребление сои снижали риск перелома на 77% у молодых женщин, а физические упражнения снижали этот риск у пожилых женщин. Все потому, что в сое содержатся изофлавоны, которые увеличивают минеральную плотность кости.

Вывод ученых: употребление сои существенно снижает риск перелома женщин, которые преодолели рак. А вот женщинам постарше нужно заниматься спортом.

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