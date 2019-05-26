Что обязательно стоит есть женщинам, которые преодолели рак груди

 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2133
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3537
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 3276
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3285
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5562
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16590
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 621
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2889
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5994
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1800
Фото
Все фото
13
6
5
14
17
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Показали 5 тысяч картин, которые нарисовали душевнобольные
Показали 5 тысяч картин, которые нарисовали душевнобольные
Видео
Все видео
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 468
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 5706
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2889
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 621
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1350
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
26 мая 2019
1 Просмотров: 477
Гніздо
Скільки себе пам'ятаю, лелеки гніздилися на стовпі над сусідським подвір'ям баби Христі. Вона чекала на їхнє повернення вже 25 лютого, на день ...
понедельник, 27 мая 2019 03:28

Что обязательно стоит есть женщинам, которые преодолели рак груди

  Комментировать
Что обязательно стоит есть женщинам, которые преодолели рак груди
Употребление сои существенно снижает риск перелома женщин, которые преодолели рак. Фото: из открытых источников

Рак груди является наиболее распространенным видом рака во всем мире. В Украине каждая 7-8 женщина имеет проблемы с грудными железами, но к врачам часто слишком поздно.

Многие методы лечения рака молочной железы могут вызвать преждевременную менопаузу и снижение минеральной плотности костей. Это приводит к большей частоты переломов, связанных с остеопорозом, пишет журнал JNCI Cancer Spectrum.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Четыре продукта, которые старят лицо

Ученые из Шанхая изучили влияние индекса массы тела, физических упражнений и потребления соевых продуктов на частоту переломов костей у пациентов после преодоления рака молочной железы.

Они проанализировали состояние 5042 женщин, которые преодолели рак груди. Около 52% из этих женщин были в периоде постменопаузы. В течение 10-летнего периода исследования 3,6% тех, преодолевших рак, сообщили о переломе кости вследствие остеопороза.

Высокое потребление сои снижали риск перелома на 77% у молодых женщин, а физические упражнения снижали этот риск у пожилых женщин. Все потому, что в сое содержатся изофлавоны, которые увеличивают минеральную плотность кости.

Вывод ученых: употребление сои существенно снижает риск перелома женщин, которые преодолели рак. А вот женщинам постарше нужно заниматься спортом.

Кислородные коктейли - это яркая пенистая жидкость за едва ли не все деньги мира, торговля воздухом, обещание вечной молодости и лечения всех болезней, и заверения, что мы можем дышать желудком. Если кратко - они недейственные - об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что обязательно стоит есть женщинам, которые преодолели рак груди». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
21
 Просмотров: 152286
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
8
 1 Просмотров: 24537
Украинские заробитчане в Польше побили рекорд
Украинские заробитчане в Польше побили рекорд 2 Просмотров: 20826
Почему &quot;кацапской&quot; - министр Омелян упрекнул Зеленскому
Почему "кацапской" - министр Омелян упрекнул Зеленскому 25 Просмотров: 10899
Назвали имена украинских военных, попавших в плен
Назвали имена украинских военных, попавших в плен 2 Просмотров: 10863
Здоровье
Почему поцелуи полезны для здоровья
Почему поцелуи полезны для здоровья Просмотров: 900
Супрун развеяла миф о кислородных коктейлях
Супрун развеяла миф о кислородных коктейлях 1 Просмотров: 648
Супрун говорит, что Зеленский равнодушен к медреформы
Супрун говорит, что Зеленский равнодушен к медреформы Просмотров: 1189
Какие привычки вредят здоровью кожи и половых органов
Какие привычки вредят здоровью кожи и половых органов Просмотров: 3564
Как правильно выбрать солнцезащитные очки
Как правильно выбрать солнцезащитные очки
5
 Просмотров: 558
Больше всего комментируют
25
Почему "кацапской" - министр Омелян упрекнул Зеленскому
17
У Зеленского просят Порошенко звание Героя Украины
12
МИД выступил против визита председателя Госдумы в Крым
7
Зеленский с женой открыли центр для наркозависимых
4
Из-за Филарета церковь может потерять томос
Голосов: 3506
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua