Covid-2019: возросло количество инфицированных лайнере с украинцами

Среди инфицированных на Diamond Принцесс двое украинцев. Фото: Reuters

Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, на борту которого находятся 25 украинцев.

В целом среди пассажиров и членов экипажа уже 218 больных, пишет The Guardian.

14 февраля с судна планируют эвакуировать людей пожилого возраста и тех, у кого есть хронические заболевания, если у них не обнаружат инфекцию. Лайнер будет находиться на карантине минимум до 19 февраля.

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Diamond Princess - второе место в мире по количеству зараженных за пределами материкового Китая.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной до сих пор неизвестным возбудителем. Позже стало известно, что вирус передается от человека к человеку. На 13 февраля количество летальных случаев из-за заражения китайским коронавирусом составляет 1369 человек. Количество больных перевалило за 60 тысяч. 11 февраля коронавирусу присвоили официальное название - Covid-2019.