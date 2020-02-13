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четверг, 13 февраля 2020 09:36

Число жертв коронавируса резко выросло, за сутки заболели 15 тыс. человек

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Число жертв коронавируса резко выросло, за сутки заболели 15 тыс. человек
Вырос уровень выздоровления инфицированных коронавирусом. Фото: Reuters

В течение суток из-за заражения китайским коронавирусом умерли 254 человека. Общее количество жертв возросло до 1369 человек.

Об этом свидетельствуют данные из сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

1367 фатальных случаев зафиксировали на материковом Китае. Один человек умер на Филиппинах, еще один - в Гонконге.

Количество больных перевалило за 60 тысяч. Хотя 12 февраля зараженных было 45 тыс. человек.

Вместе с тем увеличилось количество людей, которые преодолели вирус, - за сутки выздоровели 1369 человек. В оцелом вылечили 6017 инфицированных.

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В декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной до сих пор неизвестным возбудителем. Позже стало известно, что вирус передается от человека к человеку.

11 февраля коронавирусу присвоили официальное название - Covid-2019.

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