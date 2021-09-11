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суббота, 11 сентября 2021 14:52

Covid-19 в Киеве: за сутки умерло шесть человек

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Вчера, 10 сентября, в столице зафиксировали 370 больных коронавирусом. Умерло - 6 пациентов, госпитализировано - 56 человек.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Инфицированно - 198 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 143 мужчины в возрасте от 19 до 90 лет, 14 девочек от 3 до 17 лет и 15 мальчиков от 2 до 16 лет.

Автор: facebook/merkieva
  За сутки в столице госпитализированы 56 человек.
За сутки в столице госпитализированы 56 человек.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском - 67, Святошинском - 60 и в Подольском - 54 районах.

За последние сутки в Украине обнаружили 3 869 случаев инфицирования коронавирусом. Из них - 387 детей, медработников - 76. Госпитализировано - 1 102 человека.

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Дата
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