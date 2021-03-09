Covid-19. Украина в тройке лидеров европейского антирейтинга

В мире количество зараженных коронавирусом достигло отметки в 117,7 млн случаев. Фото: pixabay.com

В Европе более 35 млн инфицированных Covid-19, из них более 830 тыс. умерли.

За предыдущие сутки в Европе зафиксировали более 93 тыс. новых случаев коронавируса, большинство - в Италии, Польше и Украине, сообщает сайт Worldometers.

9 марта 13 902 новых случая коронавирусной инфекции обнаружили в Италии, 6170 - в Польше, а в Украине - 5572.

В мире количество зараженных коронавирусом достигло отметки в 117,7 млн случаев. Уже вылечились 93,4 млн человек, а 2,6 млн умерли от инфекции. Среди стран мира Украина занимает 11-е место по приросту Covid-19.

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За последние сутки в Украине обнаружили 3261 нового больного коронавирусом. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 410 061 украинец. Умерли 27 204 пациентов, из них 76 за последние сутки. Выздоровели - 1 199 229, за последние сутки 975.